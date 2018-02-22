Mineirinho, campeão mundial de surfe, participa de evento em Vitória

O campeão mundial de surfe da temporada 2015, Adriano de Souza, o Mineirinho, estará no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (22). O surfista participará de um evento atendendo aos fãs em um momento organizado por um de seus patrocinadores. O surfista desembarca na capital do Espírito Santo às 14 horas e começará a atender as pessoas por volta das 16h.