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Mineirinho, campeão mundial de surfe, participa de evento em Vitória

Surfista vem nesta quinta-feira (22) à Jardim Camburi, em Vitória, para conversar com seus admiradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 14:42

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 14:42

O campeão mundial de surfe da temporada 2015, Adriano de Souza, o Mineirinho, estará no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (22). O surfista participará de um evento atendendo aos fãs em um momento organizado por um de seus patrocinadores. O surfista desembarca na capital do Espírito Santo às 14 horas e começará a atender as pessoas por volta das 16h.
Adriano de Souza, o Mineirinho, conquistou o título mundial de surfe em 2015 Crédito: Reprodução
Serviço
Local: Board's House
Endereço: rua Welington de Freitas, 60 - Loja 6 - Jardim Camburi, Vitória - ES (Perto dos Correios)

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