Meninas do São Pedro miram primeiro título estadual de futebol de areia

Vencedoras do Campeonato Metropolitano, as meninas do São Pedro não escondem a motivação para a primeira edição do Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer, que começa neste sábado (11), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

Segundo o técnico João Luiz Bernardes, a expectativa da equipe é sempre a melhor possível nas competições. E não era para menos: São Pedro é a equipe com maior número de conquistas na história recente do beach soccer feminino capixaba. No ano passado, por exemplo, esteve no pódio em praticamente todos os eventos que participou.

Meninas do São Pedro comemorando título do Metropolitano de Beach Soccer Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro realizado em Vitória; vice-campeão do Quadrangular Estadual (disputado dentro da programação do Campeonato Estadual Masculino) e vice-campeão da Copa Vitória.

Foi também campeão do Desafio Espírito Santo x Niterói, em Icaraí 2017. Neste ano, além do Metropolitano, foi campeão da Copa dos Campeões em Vitória e do Campeonato Municipal.

Sempre que entramos em uma competição, nosso objetivo é brigar pelo título. Espero que possamos fazer um excelente Estadual e chegar ao lugar mais alto do pódio. As meninas estão motivadas após a conquista do Metropolitano, mas sabemos que será uma competição equilibrada, com boas equipes, destacou o treinador João Luíz Bernardes.

O elenco é praticamente o mesmo do Metropolitano. "Porém, não vamos contar com Andréia, que fez uma cirurgia no joelho e só volta a jogar no próximo ano, disse ainda.

Primeira rodada

A primeira edição do Estadual Feminino será aberta com o jogo entre Vilavelhense e São Pedro. A seguir jogarão: PSNE x Associação Capixaba. Vila Nova/Vila Velha e Anchieta folgarão.

A competição será disputada nos sábados (dias 11, 18, 25 de agosto) e nos domingos, dias 02 e 09 de setembro, juntamente com as semifinais e final do Estadual masculino.

Seis equipes se inscreveram e foram divididas em duas chaves. A Chave A terá em ação: Anchieta, Vilavelhense e São Pedro. Já a Chave B contará com: Vila Nova/Vila Velha, PSNE e Associação Capixaba.