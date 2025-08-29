Corrida de rua

Meia Maratona dos Reis Magos terá percurso por praias da Serra

Segunda edição da prova une desafio esportivo e atrativos turísticos, com percursos de 21 km e 5 km

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:25

Meia Maratona dos Reis Magos reúne natureza e turismo em percurso pelas praias da Serra e Nova Almeida Crédito: Secundo Rezende/Divulgação

A Serra se prepara para receber, no dia 19 de outubro (domingo), a segunda edição da Meia Maratona dos Reis Magos, evento que já faz parte do calendário de corridas de rua do Espírito Santo. Mais do que um desafio esportivo, a prova promete ser uma experiência que mistura natureza, história e turismo, passando por algumas das paisagens mais emblemáticas do município.

Os corredores terão à disposição dois percursos: 21 km e 5 km. O trajeto principal terá largada às 6h30 na Avenida Beira Mar, em Bicanga, e chegada na histórica Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, um dos principais patrimônios culturais do Estado, inaugurado em 1615. Já o percurso reduzido de 5 km será todo concentrado no entorno da praça da igreja, com partida às 7h.

Paisagens no caminho

Ao longo do percurso mais longo, os atletas vão cruzar trechos que valorizam o litoral serrano: o calçadão de Manguinhos, a orla de Jacaraípe, a ponte sobre o rio que corta a região e as falésias de Nova Almeida. Segundo a organização, além de pontos de hidratação e apoio, o trajeto foi planejado para proporcionar também momentos de contemplação da paisagem.

“Queremos oferecer aos corredores uma experiência completa, que vai além da prova em si. É o encontro do esporte com a beleza natural e a história da Serra”, destacou Felipe Moura, coordenador da meia maratona.

No ano passado, cerca de 1.300 atletas participaram. Para esta edição, a expectativa é de receber 1.800 corredores. A prova conta com categorias a partir dos 16 anos (5 km) e 18 anos (21 km). As inscrições custam a partir de R$ 70,00 e também estão disponíveis vagas solidárias, que incluem a doação de um litro de leite para ações sociais.

Impacto na cidade

Além do caráter esportivo, a corrida é vista como uma vitrine para a cidade. O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Madeira, afirma que o evento reforça a imagem da Serra como destino turístico e de investimento.

“Não é apenas uma corrida. Quem vem participar acaba conhecendo a cidade, se hospedando, frequentando restaurantes, observando os atrativos turísticos e percebendo o potencial de crescimento da Serra. Isso gera impacto econômico imediato e também abre perspectivas futuras de investimento”, avaliou o secretário.

Meia Maratona dos Reis Magos reúne natureza e turismo em percurso pelas praias da Serra e Nova Almeida Crédito: Secundo Rezende

Estrutura para os atletas

Os kits dos participantes incluem camiseta oficial, número de peito e chip de cronometragem. A retirada será feita nos dias 17 e 18 de outubro. Haverá ainda largada antecipada para a categoria PCD, três minutos antes dos demais corredores.

Felipe Moura adianta que o percurso deste ano trará novidades em relação à edição inaugural. “Temos algumas subidas que vão exigir dos atletas, especialmente no trecho final até a igreja. Mas o trajeto está mais bonito e desafiador. Nosso objetivo é proporcionar um grande espetáculo, tanto para quem corre quanto para quem acompanha”, disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta