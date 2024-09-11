Maratona do Sol vai movimentar o fim de semana em Vila Velha e Guarapari

Maratona do Sol conta com premiação de R$ 20 mil reais que será dividida entre os melhores de cada categoria Crédito: Pixabay/Divulgação

Mais uma boa corrida vai agitar o fim de semana em Vila Velha e Guarapari. Com mais de 1.500 corredores confirmados, a Claro Maratona do Sol promete um circuito de tirar o fôlego. A prova acontece no domingo (15), com percursos de 42km, 21km e 7km.

Guarapari será palco da largada da maratona, na praia de Setiba, às 5h30. Já os corredores da Claro Meia Maratona do Sol (21km) largam às 6h em Interlagos, Vila Velha, e os participantes da Claro Corrida do Sol (7km) largam às 6h30, em Coqueiral de Itaparica. A chegada dos três circuitos será no Parque da Prainha.

A prova terá premiação total de R$ 20mil, que será dividido para os cinco primeiros colocados (masculino e feminino) da categoria geral de todos os três percursos. Além da premiação em dinheiro e troféu do 1º ao 5º colocados, todos os corredores receberão medalhas, caso não ultrapassem o prazo superior a 5h (42km), 3h (21km) e 2h (7km). Os atletas das faixas etárias distribuídas de 5 em 5 anos também receberão troféus.

Entrega do Kit Atleta

Os mais de 1.500 corredores inscritos na Claro Maratona do Sol devem ficar atentos à data de entrega do kit atleta: sábado (14), de 9h às 19h, durante o Festival do Sol, na Prainha, em Vila Velha. Em caso de retirada por terceiros, será necessária autorização do atleta e cópia dos documentos de ambos. Tanto a autorização quanto a cópia dos documentos poderão ser apresentadas através de WhatsApp.

O kit atleta compõe camisa, número de competição, chip para cronometragem, protetor solar, desodorante, sacola e um voucher de um mês de academia na SmartFit. Caso o participante tenha optado pela inscrição solidária, a doação de 1 litro de leite deverá ser entregue no ato da retirada do kit.

Claro Maratona do Sol