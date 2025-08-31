Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:40
A manhã deste domingo (31) foi marcada pela celebração do esporte na Capital Capixaba com a realização da Maratona e da Meia Maratona de Vitória. As provas tiveram largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e reuniram mais de 3 mil atletas em percursos de 21 km e 42 km. Corredores locais e de outros estados participaram da prova, que já está consolidada como um dos grandes eventos esportivos da cidade.
A largada dos maratonistas aconteceu às 5h30, enquanto os corredores da meia maratona partiram às 6h30. O percurso privilegiou alguns dos principais pontos turísticos e cartões-postais de Vitória.
Além da presença dos atletas, a manhã também contou com o apoio de familiares, amigos e torcedores que acompanharam a prova ao longo do trajeto, reforçando o clima festivo que tomou conta da capital.
Com o tempo de 02:27:01, Leonardo Alves dos Santos foi o grande campeão da maratona. "Essa é minha quarta maratona.Estou cansado, mas sei que aqui fiz uma boa maratona. Um tempo muito bom. Mas o meu corpo vai sentir", declarou o corredor ao final da corrida.
Vencedora da meia maratona, a policial militar Yries Pereira valorizou a competição. "O clima tava propício, tempo nublado com uma chuvinha no início. Mas a galera tava bem animada e foi muito bacana. Uma festa linda".
As expressões da chegada na Maratona de Vitória
