Corrida de rua

Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Mais de 3 mil atletas participaram das provas de 21 km e 42 km neste domingo (31), em Vitória

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:40

A manhã deste domingo (31) foi marcada pela celebração do esporte na Capital Capixaba com a realização da Maratona e da Meia Maratona de Vitória. As provas tiveram largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e reuniram mais de 3 mil atletas em percursos de 21 km e 42 km. Corredores locais e de outros estados participaram da prova, que já está consolidada como um dos grandes eventos esportivos da cidade.

A largada dos maratonistas aconteceu às 5h30, enquanto os corredores da meia maratona partiram às 6h30. O percurso privilegiou alguns dos principais pontos turísticos e cartões-postais de Vitória.

Além da presença dos atletas, a manhã também contou com o apoio de familiares, amigos e torcedores que acompanharam a prova ao longo do trajeto, reforçando o clima festivo que tomou conta da capital.

Com o tempo de 02:27:01, Leonardo Alves dos Santos foi o grande campeão da maratona. "Essa é minha quarta maratona.Estou cansado, mas sei que aqui fiz uma boa maratona. Um tempo muito bom. Mas o meu corpo vai sentir", declarou o corredor ao final da corrida.

Leonardo Alves dos Santos venceu a Maratona de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Vencedora da meia maratona, a policial militar Yries Pereira valorizou a competição. "O clima tava propício, tempo nublado com uma chuvinha no início. Mas a galera tava bem animada e foi muito bacana. Uma festa linda".

Resultados da Maratona de Vitória 2025

Geral masculino – 42 km

Leonardo Alves dos Santos – 02:27:01 José da Consolação Amaral Junior – 02:39:46 Tiago Vasconcelos dos Santos – 02:41:13 Juvenil Pereira Galvão – 02:44:21 Arthur Andrade Linhares – 02:47:39

Geral feminino – 42 km

Gisely Carvalho – 03:17:22 Claudiane Coelho de Sales – 03:18:47 Bruna Gonçalves Silva – 03:18:49 Bruna Cavallazzi Silveira – 03:21:28 Rosiane dos Santos Bispo – 03:21:33

Geral masculino – 21 km

Maquezile Gabriel Pio 01:09:08

Jonilson Pinto Prates 01:09:47

Diego Santos Barbosa 01:13:38

Leonardo Bilich Abaurre 01:14:52

Guilherme Daher Ferreira 01:15:24



Geral feminino 21k

Yries Pereira – 01:25:29

Carolina Henrique Sardinha Silva – 01:27:08

Lyvia Rostoldo Macedo – 01:33:18

Tais de Souza Barros – 01:34:36

Daniela Almeida de Freitas – 01:34:37



As expressões da chegada na Maratona de Vitória 1 de 14

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta