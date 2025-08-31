Home
Maratona de Vitória reúne milhares de corredores na orla da Capital

Mais de 3 mil atletas participaram das provas de 21 km e 42 km neste domingo (31), em Vitória

Caio Vasconcelos

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11:40

A manhã deste domingo (31) foi marcada pela celebração do esporte na Capital Capixaba com a realização da Maratona e da Meia Maratona de Vitória. As provas tiveram largada e chegada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e reuniram mais de 3 mil atletas em percursos de 21 km e 42 km. Corredores locais e de outros estados participaram da prova, que já está consolidada como um dos grandes eventos esportivos da cidade.

A largada dos maratonistas aconteceu às 5h30, enquanto os corredores da meia maratona partiram às 6h30. O percurso privilegiou alguns dos principais pontos turísticos e cartões-postais de Vitória. 

Além da presença dos atletas, a manhã também contou com o apoio de familiares, amigos e torcedores que acompanharam a prova ao longo do trajeto, reforçando o clima festivo que tomou conta da capital. 

Com o tempo de 02:27:01, Leonardo Alves dos Santos foi o grande campeão da maratona. "Essa é minha quarta maratona.Estou cansado, mas sei que aqui fiz uma boa maratona. Um tempo muito bom. Mas o meu corpo vai sentir", declarou o corredor ao final da corrida. 

Cenas da maratona e da meia maratona de Vitória
Leonardo Alves dos Santos venceu a Maratona de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Vencedora da meia maratona, a policial militar Yries Pereira valorizou a competição. "O clima tava propício, tempo nublado com uma chuvinha no início. Mas a galera tava bem animada e foi muito bacana. Uma festa linda".

Resultados da Maratona de Vitória 2025 

Geral masculino – 42 km

  1. Leonardo Alves dos Santos – 02:27:01
  2. José da Consolação Amaral Junior – 02:39:46
  3. Tiago Vasconcelos dos Santos – 02:41:13
  4. Juvenil Pereira Galvão – 02:44:21
  5. Arthur Andrade Linhares – 02:47:39

Geral feminino – 42 km

  1. Gisely Carvalho – 03:17:22
  2. Claudiane Coelho de Sales – 03:18:47
  3. Bruna Gonçalves Silva – 03:18:49
  4. Bruna Cavallazzi Silveira – 03:21:28
  5. Rosiane dos Santos Bispo – 03:21:33

Geral masculino – 21 km

  1. Maquezile Gabriel Pio 01:09:08
  2.  Jonilson Pinto Prates 01:09:47
  3.  Diego Santos Barbosa 01:13:38
  4. Leonardo Bilich Abaurre 01:14:52
  5. Guilherme Daher Ferreira 01:15:24

Geral feminino 21k

  1. Yries Pereira – 01:25:29
  2. Carolina Henrique Sardinha Silva – 01:27:08
  3. Lyvia Rostoldo Macedo – 01:33:18
  4. Tais de Souza Barros – 01:34:36
  5. Daniela Almeida de Freitas – 01:34:37

As expressões da chegada na Maratona de Vitória

