Mais de 200 atletas representam o ES na maior competição escolar do país

A delegação capixaba, com atletas de 12 a 14 anos, viaja à Uberlândia para os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s)

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:51

Mais de 200 atletas representam o ES no Jebs 2025 Crédito: Divulgação

Mais de 200 estudantes/atletas capixabas embarcam nesta segunda-feira (6) com destino a Uberlândia (MG) para participar dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), considerada a maior competição escolar para atletas de 12 a 14 anos do país. Ao todo, serão 18 modalidades em disputa.

A delegação capixaba será composta por 268 integrantes, sendo 206 atletas, de 110 escolas das redes pública e privada, além de treinadores e dirigentes. Os alunos que vão representar o Estado conseguiram a vaga por meio dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), organizados anualmente pela Sesport, com o apoio da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade).

A competição será dividida em blocos, com abertura nesta terça-feira (7) e disputas de badminton, futsal, natação, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia até domingo (12). No segundo bloco, do dia 15 ao 18, acontecem as competições de atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, ginástica rítmica, judô e taekwondo; já no terceiro e último bloco, será a vez de basquete, ginástica artística, handebol, karatê, wrestling e xadrez.

No ano passado, em Recife (PE), o Espírito Santo bateu recorde de medalhas conquistadas no formato atual da competição. Foram 69 pódios na capital pernambucana, sendo 21 ouros, 20 pratas e 28 bronzes. Em 2023, o Estado chegou ao número de 49 medalhas. Já em 2022, foram 43. E, em 2021, na edição em que a competição foi retomada, após 17 anos sem ser realizada, o Estado alcançou nove medalhas.

O presidente da Fecade, Lidimar Marquez, fará parte da delegação que acompanhará os estudantes. Ele destaca que os atletas capixabas vêm evoluindo a cada ano. “Nossos atletas têm conquistado medalhas e pódios relevantes ao longo dos anos, o que demonstra o investimento do Estado e das escolas. Além das medalhas, a experiência que os jovens conquistam com essas competições é algo que eles levarão para as suas vidas. Este é o maior legado”, ressaltou Lidimar.

Jogos Estudantis do ES

As inscrições para os Jogos Estudantis do ES já estão abertas e podem ser feitas de forma on-line. Os jogos acontecerão em três finais de semana: 1 e 2 de novembro e 8 e 9 de novembro, com a grande final prevista para o dia 15 de novembro, dedicada ao atletismo e ao vôlei de praia. As competições vão reunir estudantes das redes pública e privada do Espírito Santo nas categorias Infantil (até 13 anos) e Juvenil (até 16 anos), em modalidades coletivas como basquete, futsal, handebol e voleibol, além das disputas individuais de atletismo (100m e 200m rasos) e vôlei de praia.

