Maíra Viana vence no Ceará e se consagra campeã brasileira de bodyboard

Quando começou a última etapa do Brasileiro de Bodyboard na última quinta-feira (15), em Porto das Dunas, em Aquiraz, no Ceará, o Espírito Santo aparecia forte na disputa com Neymara Carvalho, que tentava o décimo título, além de Maíra Viana, que vinha fazendo um campeonato irretocável.

O favoritismo capixaba se confirmou: neste domingo (18), Maíra foi a grande campeã da competição, mantendo a tradição do Estado como uma potência na modalidade.

A Pequena Notável acabou em terceiro e teve de adiar o sonho do eneacampeonato, mas nada que a desanimasse. "A Maíra está de parabéns pela conquista. Ela fez bonito e mereceu esse título. Estou feliz com o terceiro lugar e meu desempenho. O importante foi que o título ficou para nosso Estado, disse Neymara.