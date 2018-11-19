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Tradição mantida

Maíra Viana vence no Ceará e se consagra campeã brasileira de bodyboard

Título no mar cearense mantém a força do ES na modalidade. Neymara, que tentava o eneacampeonato, acabou em terceiro

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 21:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 21:08
Quando começou a última etapa do Brasileiro de Bodyboard na última quinta-feira (15),  em Porto das Dunas, em Aquiraz, no Ceará, o Espírito Santo aparecia forte na disputa com Neymara Carvalho, que tentava o décimo título, além de Maíra Viana, que vinha fazendo um campeonato irretocável.
Maíra Viana foi a grande campeão do Brasileiro de Bodyboard, no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram
O favoritismo capixaba se confirmou: neste domingo (18), Maíra foi a grande campeã da competição, mantendo a tradição do Estado como uma potência na modalidade.
A Pequena Notável acabou em terceiro e teve de adiar o sonho do eneacampeonato, mas nada que a desanimasse. "A Maíra está de parabéns pela conquista. Ela fez bonito e mereceu esse título. Estou feliz com o terceiro lugar e meu desempenho. O importante foi que o título ficou para nosso Estado, disse Neymara.  

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