Lutar pode ser uma boa maneira para gastar a energia da criançada

Se tem uma coisa que criança adora, é estar em movimento. A energia nessa fase da vida é enorme, e a atividade física pode ser um meio de permitir que essas crianças canalizem essa energia fazendo algo que pode beneficiá-los. Esportes com bola e lutas são elementos que atraem a atenção das crianças, e podem ajudar no desenvolvimento físico e pessoal.

Um exemplo disso está em Klaus Olimpo, de três anos. Filho do professor de muay thai Bruno Olimpo, o pequeno já começou a ter aulas com o pai. A mãe Luciana Batista comenta que apoia completamente os treinos do filho. "Ele adora, tem reagido muito bem aos treinos. Quando não vai ele fica até triste, sente falta", comenta a mãe.

O pequeno Klaus já dá os primeiros golpes sob a supervisão do pai, Bruno Olimpo Crédito: Arquivo pessoal

Os benefícios da atividade física para crianças nessa faixa de idade são vários, e incluem o desenvolvimento físico da criança e ajudam até mesmo no psicológico. "Ele fica mais calmo, concentrado e se alimenta muito melhor. O sono tem melhorado bastante também. Repetir os exercícios e a disciplina que o esporte trás ajudam as crianças dessa idade a ficar menos ansiosa, mais atenciosa às atividades do dia-a-dia", comenta o pai de Klaus, Bruno Olimpo. "Tem também o crescimento da criança, que é muito favorecido pela atividade física. Por ser um exercício sem contra-indicação, dá pra começar desde cedo e ajudar a lutar contra o perigo da obesidade infantil", completa.

Portanto, os pais devem manter a atenção e incentivar seus filhos a procurarem atividades físicas, afinal, evitar o sedentarismo desde cedo é importante para a saúde da criança, e nada melhor para uma criança do que estar integrada a um esporte onde ela não apenas evolui no aspecto físico, mas também como pessoa.