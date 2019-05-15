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Lutas

Lutadores capixabas querem fazer bonito no Vitória Fight Kickboxing

Evento acontece na seta-feira (17) e no sábado (18), no Ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 20:07

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 20:07

Defesa pessoal, condicionamento físico e esporte de contato. Estas são algumas das características do Kickboxing. Em âmbito nacional, o Espírito Santo segue como um dos melhores estados para a prática da modalidade. Seguindo essa tradição, neste final de semana acontece o primeiro Vitória Fight Kickboxing Championship, um mega evento na sexta-feira (17) e no sábado (18) de maio (sexta e sábado), no Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED, em Bento Ferreira.   
O Vitória Fight Kickboxing Championship terá 10 categorias em disputa Crédito: Sara Marques Assessoria/Divulgação
É um evento profissional, nos moldes de Gran Prix (mata-mata) em várias categorias e com vagas garantidas para o Skaus-Rio, Prime-Fortaleza e o principal deles, o WGP, maior evento de Kickboxing do Continente Americano. Já estão confirmadas as presenças de atletas de vários estados do país que vem em busca da conquista de vaga para as maiores e mais expressivas competições da modalidade. 
A equipe capixaba já está pronta para detonar nesta competição, vários atletas estão preparados para fazer o seu melhor e conquistar vaga nos mais importantes eventos do país, dentre eles podemos citar os maiores e mais experientes Kickboxers do estado, Douglas Pereira, Stallony Maicon, Fernando Japão, Guilherme Santos, Jonas Coelho, Patrick Santos, Diego Almeida, Luis Guilherme Andrade e Abner Rodrigues.
Laecio Nunes pentacampeão mundial e organizador do VFKC I acredita que os capixabas farão bonito, pois vem acompanhando os treinos dos atletas e sabe da capacidade de cada um. 
Vai ser um evento inovador para o Kickboxing capixaba, esperamos que seja um marco no esporte. Nossa estrutura vai ser impecável, oferecendo a melhor experiência possível para o público e os atletas
Laecio Nunes, pentacampeão mundial e organizador do Vitória Fight Kickboxing Championship
Vitória Fight Kickboxing Championship
Sexta-feira (17) 
16h00 – Credenciamento
16h30 – Pesagem Oficial dos atletas
Sábado (18)
09h30 – Concentração dos atletas no ginásio
10h00 – Início das Semifinais
16h00 – Abertura dos Portões
16h30 – Concentração dos atletas no ginásio
17h00 – Início das finais
19:00 – Lutas Especiais e Gala de FullContact

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