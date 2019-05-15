Lutadores capixabas querem fazer bonito no Vitória Fight Kickboxing

Defesa pessoal, condicionamento físico e esporte de contato. Estas são algumas das características do. Em âmbito nacional, o Espírito Santo segue como um dos melhores estados para a prática da modalidade. Seguindo essa tradição, neste final de semana acontece o primeiro Vitória Fight Kickboxing Championship, um mega evento na sexta-feira (17) e no sábado (18) de maio (sexta e sábado), no Ginásio Jones dos Santos Neves, o DED, em

É um evento profissional, nos moldes de Gran Prix (mata-mata) em várias categorias e com vagas garantidas para o Skaus-Rio, Prime-Fortaleza e o principal deles, o WGP, maior evento de Kickboxing do Continente Americano. Já estão confirmadas as presenças de atletas de vários estados do país que vem em busca da conquista de vaga para as maiores e mais expressivas competições da modalidade.