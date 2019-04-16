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Espanha

Lutador capixaba sobe ao pódio em Aberto Internacional de Taekwondo

Guilherme Félix conquistou medalha de bronze na Espanha

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 14:06

Publicado em 

16 abr 2019 às 14:06
Guilherme Felix, atleta capixaba do taekwondo Crédito: Arquivo Pessoal
Guilherme Félix, lutador capixaba, conquistou uma medalha de bronze no Aberto Internacional de Taekwondo, que aconteceu no último domingo (14), em Castellón, na Espanha.
O atleta tem participado de diversas competições com o objetivo de melhorar sua posição no ranking mundial e conquistar pontos para classificação para os Jogos Pan-Americanos, que acontece nos meses de julho e agosto, em Lima, o atleta tem participado de diversas competições. Além dessa medalha na Espanha, ainda conquistou dois bronzes em torneios na Bélgica e Bulgária.
Com o foco também na Olímpiada de Tóquio, em 2020, Guilherme tem usado essas viagens como treinamento, por se tratarem de competições internacionais, em que tem contato com os melhores lutadores do mundo.
“Esses três últimos campeonatos que eu lutei foram só com os melhores atletas do mundo. Lutei com atletas de alto nível e até ganhei do atual campeão olímpico. Se eu conseguir participar do Grand Prix que também reúne os melhores do mundo, em junho, na Itália, e medalhar, aumenta minha chance para participar dos Jogos Olímpicos”, disse o lutador.
Contemplado pelo benefício, o lutador destacou como o programa ajuda no seu desenvolvimento como atleta.
“Não é todo estado que tem esse benefício, é um diferencial, sem dúvidas. Para estar bem colocado no ranking precisamos viajar, não é todo atleta que tem dinheiro para isso, sem a bolsa é uma batalha muito difícil. O Bolsa Atleta nos dá, literalmente, oportunidade de lutar”, afirmou.
O Bolsa Atleta é um programa de incentivo a atletas e paratletas de alto rendimento que, em 2019, beneficia 117 esportistas capixabas de diversas modalidades. Os beneficiados recebem, mensalmente, bolsas que chegam até R$ 4 mil, e são utilizadas para custeio de equipamentos, passagens aéreas e outras despesas esportivas.

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