Luizinho avança com melhor nota para final do Park no STU National

Luiz Francisco, o Luizinho, quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, garantiu a melhor volta (nota 75,23) nas semifinais da etapa de Criciúma (SC) do STU National, e avançou em primeiro para a final da modalidade Park, neste domingo (23/01), com transmissão ao vivo e exclusiva na programação do Verão Espetacular da TV Globo, a partir das 10h.> Confira as tabelas dos campeonatos estaduais e simule os resultados!

- Guardei boa parte das coisas para a final. Hoje, fiz só o que eu tenho muita segurança. Sabia que, pelas duas primeiras voltas, já tinha feito o suficiente para passar e, agora, vou com tudo para esse domingo. E para você ver como o skateboarding é tão subjetivo: o Quintas, que esteve na Olimpíada, acabou errando e não está na final - disse Luizinho.

- A nova geração, com Minhoca (André Mariano), Gui, Kalani, Pedrinho, passou entre os oito. O skate é uma parada muito doida. Quando não é seu dia, não tem jeito. Mas quando é... - completou o skatista.

Além de Luizinho, o paranaense Gui Khury, o mais novo da 'nova geração', de apenas 13 anos, que levou o público à loucura com seu carisma. E ele praticamente se garantiu na final logo na primeira volta, a melhor das três a que cada um tem direito. Com a nota 66,37, acabou avançando em sétimo.

- Na real, acertei tudo que eu queria e vamos para essa final. Terminei em sétimo, mas o que mais importava hoje era terminar entre os oito. Estou muito ansioso. Tenho mais algumas manobras especiais pra amanhã, algumas bordinhas, mais um flip, mais um 540º... Nunca participei de um campeonato de Park tão grande como esse e estou muito feliz por estar em Criciúma. É um prazer estar aqui - disse Gui Khury.

Veja abaixo os oito classificados para a final do Park masculino:1 – Luiz Francisco Mariano – 75,232 – Mateus Guerreiro – 73,003 – Murilo Peres – 70,004 – Pedro Carvalho – 67,335 – Kalani Konig – 66,906 – Augusto Akio – 66,507 – Gui Khury – 66,378 – André Mariano – 66,00