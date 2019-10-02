Bodyboard

Linhares vai receber 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding

O evento vai acontecer na Praia de Povoação e terá premiação de R$ 30 mil, e status cinco estrelas de pontuação na temporada

Praia de Povoação recebe a maior etapa da temporada, com mais de R$30.000,00 em premiação. Evento acontece entre 7 e 10 de novembro Crédito: Wedsley Pereira dos Santos/Divulgação

A Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) anunciou nesta semana mais um evento para a temporada 2019. A cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo vai receber a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboarding entre os dias 7 e 10 de novembro. O evento vai acontecer na Praia de Povoação e terá premiação de R$ 30 mil, e status cinco estrelas de pontuação na temporada.

Após passar por Itacoatiara (RJ) e Itapema (SC), o mês de novembro será importante para o esporte no país, com duas etapas do circuito confirmadas em praças importantes. O Espírito Santo é um dos grandes celeiros do esporte revelando atletas de alto nível todos os anos, além de contar com alguns dos maiores competidores do mundo nas categorias profissionais.

Essa será a primeira vez que Linhares sediará uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding e logo na estreia a cidade capixaba sedia um dos maiores eventos da história. Com 1.200 pontos em disputa, o evento será válido como quarta etapa da temporada para as categorias Feminino Profissional e Open Feminino, e terceira para as categorias Profissional Masculino, Open Masculino, Sub-16 Masculino e Master, uma vez que a etapa do Rio de Janeiro será exclusiva para as mulheres, nos dias 2 e 3 de novembro, na Barra da Tijuca (RJ).

Um dos legados deste evento é a criação da Associação de Bodyboarding de Povoação, com apoio da Febbees. "Povoação tem um potencial enorme de ondas. Agora todo Brasil vai conhecer. Estou honrado em receber uma etapa do Circuito Brasileiro. Certamente vai marcar época e iniciar um novo ciclo para o Norte Shore Capixaba”, explica Alexssandro Pratti, Presidente da ABBP.

