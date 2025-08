Vem aí

Liga Pró Basquete reúne times de 8 cidades e mais de 100 atletas em Vitória

O campeonato sub-14 terá 36 jogos entre os meses de agosto e novembro. Competição conta com chancelas da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e Confederação Brasileira de Basketball (CBB)

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 16:44

Liga Pró Basquete ArcelorMittal movimenta o Espírito Santo com mais de 100 atletas de oito municípios Crédito: João Otávio/LPB

O Espírito Santo vai respirar basquete entre os meses de agosto e novembro, com a chegada da Liga Pró Basquete (LPB) ArcelorMittal, competição sub-14 masculina que deve reunir mais de 100 jovens talentos de oito municípios capixabas. A competição conta com chancelas da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba) e Confederação Brasileira de Basketball (CBB).>

Além da emoção das partidas, a LPB visa promover aos jovens uma imersão no universo do esporte profissional. Serão 36 jogos ao todo, distribuídos em nove etapas, todas sediadas na unidade do Sesi de Jardim da Penha, em Vitória. A abertura oficial, marcada para o dia 9 de agosto, terá o tradicional Media Day, com sessões de fotos profissionais, e o Combine, série de testes físicos inspirados nas ligas de elite mundial.>

“Com a LPB, estamos inserindo no cenário competitivo alunos que descobriram o amor pelo basquete nos projetos sociais do Instituto Anderson Varejão. É muito especial promover um campeonato que reúne oito equipes e cerca de 100 atletas sub-14 no Espírito Santo”, celebra João Marcelo Leite, presidente da Pró Basquete.>

A rodada inaugural terá quatro confrontos: Vitória x Vila Velha, Serra x Cachoeiro de Itapemirim, Colatina x Cariacica, e Aracruz x Linhares. O calendário segue com a segunda rodada ainda em agosto; a terceira e a quarta em setembro; a quinta e a sexta em outubro; e a sétima, que encerra a fase classificatória, em novembro. Ainda em novembro, os jogos decisivos definem os campeões das séries Ouro e Prata. >

A Série Ouro reunirá os quatro melhores times no formato final four, com semifinais, disputa de terceiro lugar e final. Já a Série Prata terá o mesmo modelo com as equipes de menor pontuação na primeira fase. Em 2024, a LPB já havia conquistado espaço no cenário esportivo capixaba, quando Cachoeiro de Itapemirim venceu a Série Ouro e Aracruz ficou com o título da Série Prata.>

“Apoiar a Liga Pró Basquete é acreditar no poder transformador do esporte aliado à educação. Essa iniciativa fortalece uma rede de desenvolvimento que envolve escolas, comunidades e talentos do nosso Estado — muitos dos quais já começam a trilhar caminhos promissores no cenário do basquete nacional e internacional”, afirma João Bosco, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da empresa patrocinadora do evento.>

