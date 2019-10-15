MMA

Lesão no joelho tira a capixaba Karol Rosa do UFC Cingapura

Lutadora vai precisar ficar sem treinar por um mês, além de passar por sessões de fisioterapia

Publicado em 15 de outubro de 2019

Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação

A empolgação deu lugar à frustração. A capixaba Karol Rosa está fora da luta contra a norte-americana Julia Avila, que estava marcada para o dia 26 deste mês, no UFC Cingapura. A lutadora lesionou o joelho e vai precisar ficar sem treinar por um mês, além de ter que passar por sessões de fisioterapia.

Karol Rosa estava muito motivada em busca de sua segunda vitória no Ultimate, mas lamentou em suas redes sociais o fato de ter que esperar mais para poder voltar ao octógono mais famoso do mundo. O UFC ainda não confirmou uma nova adversária para Julia Avila.

Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas três derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e buscaria o segundo triunfo em sequência no UFC, depois de ter vencido a também brasileira Lara Procópio, por decisão dividida, no UFC Shenzhen, em agosto.

