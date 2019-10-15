Home
Lesão no joelho tira a capixaba Karol Rosa do UFC Cingapura

Lutadora vai precisar ficar sem treinar por um mês, além de passar por sessões de fisioterapia

Richard Pinheiro

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 13:40

 - Atualizado há 6 anos

Karol Rosa está preparada para mais uma luta no UFC Crédito: UFC/Divulgação

A empolgação deu lugar à frustração. A capixaba Karol Rosa está fora da luta contra a norte-americana Julia Avila, que estava marcada para o dia 26 deste mês, no UFC Cingapura. A lutadora lesionou o joelho e vai precisar ficar sem treinar por um mês, além de ter que passar por sessões de fisioterapia. 

Karol Rosa estava muito motivada em busca de sua segunda vitória no Ultimate, mas lamentou em suas redes sociais o fato de ter que esperar mais para poder voltar ao octógono mais famoso do mundo. O UFC ainda não confirmou uma nova adversária para Julia Avila. 

Galera, infelizmente lesionei meu joelho durante o camp, estou com uma inflamação no ligamento, sentindo muito dor durante os treinos, acabou ocasionando um cisto e além disso não consigo fazer alguns movimentos. Vou precisar ficar parada durante 1 mês sem treinar e além disso algumas sessões de fisioterapia. Peço desculpas a todas as pessoas que estavam na torcida e que aguardavam minha segunda luta no UFC. Mas ja estou em tratamento e inclusive quero agredecer ao acompanhamento do Dr. Cristiano e a @drarenatacastro a clinica @careclub.ipanema por estarem me ajudando com o tratamento. Prometo que voltarei mais forte e estou ansiosa para voltar aos octógonos do UFC. . . Guys, unfortunately I injured my knee during the camp, I have a ligament inflammation, feeling a lot of pain during training, ended up causing a cyst and besides and I can't make some movements. I will need to stay still for 1 month without training and some physical therapy sessions. I apologize to all the people who were cheering and waiting for my second fight at UFC. But I'm already in treatment and I even want to thank Dr. Cristiano and @drarenatacastro the clinic @careclub.ipanema for helping me with the treatment. I promise I'll be back stronger and looking forward to returning to the UFC octagons. . .

Integrante do plantel de lutadores da Paraná Vale-Tudo (PRVT), Karol Rosa, que tem 24 anos, possui em seu cartel o total de 15 lutas, com 12 vitórias e apenas três derrotas. A capixaba vem de três vitórias consecutivas e buscaria o segundo triunfo em sequência no UFC, depois de ter vencido a também brasileira Lara Procópio, por decisão dividida, no UFC Shenzhen, em agosto.

