Laranja Mecânica: confira a lista de aprovados na peneira do Tritões

O Tritões divulgou a lista de aprovados em uma peneira para selecionar jogadores para todas as categorias sub-19, suplentes e, caso algum atleta demonstre um nível acima da média durante as próximas atividades, ele pode ser promovido direto ao time principal. Dos 57 inscritos, 24 jogadores foram selecionados para integrar o elenco da mais importante equipe de futebol americano do Espírito Santo.

Candidatos treinam para tentar vaga no time principal do Tritões Crédito: Léo Silveira/Divulgação/Tritões

A peneira, que aconteceu no campo da Curva da Jurema, em Vitória, no último dia 28 de janeiro, teve como objetivo filtrar a qualidade física e técnica de jovens capixabas interessados na modalidade. Todos os candidatos foram avaliados pela comissão de especialistas da Laranja Mecânica.

A chegada dos novos atletas vem para alavancar a força do clube, que vive um período de reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A equipe de Vila Velha estreia no torneio no dia 22 de julho, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, diante do atual campeão brasileiro, o Sada Cruzeiro. Além dos mineiros, o Tritões ainda terá pela frente Botafogo Reptiles, Corinthians, Imperadores, Flamengo FA e América Locomotiva.

Os aprovados no teste deverão serão procurados por dirigentes do clube nos próximos dias.

Lista:

Andrey Pontes de Brito

Antônio Carlos Rodrigues Júnior

Bruno de Araújo Pinho Costa

Bruno Passos

Carlos Eduardo Veloso

Dávisson Coutinho Rodrigues

Edson Tailer Júnior

Fabrício Custódio Jacinto

Franklin Fialho

Igor Bresciani de Oliveira

Jetro da Silva Lelis

João da Silva

João Pedro Faustini Ferraz

Lucas Carvalho Brasil

Luis Henrique Ferreira Lascosck

Mathias José Alves da Silva

Patrick Idearte Pessi

Paulney Rocha Boto

Pedro Henrique Vicente Reis

Pedro Paulo dos Santos Júnior

Raoni Felipe Sampalo de Souza

Rodrigo Chagas Teixeira

Thyago Diniz de Mattos