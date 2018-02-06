Laranja Mecânica: confira a lista de aprovados na peneira do Tritões

O Tritões divulgou a lista de aprovados em uma peneira para selecionar jogadores para todas as categorias sub-19, suplentes e, caso algum atleta demonstre um nível acima da média durante as próximas atividades, ele pode ser promovido direto ao time principal. Dos 57 inscritos, 24 jogadores foram selecionados para integrar o elenco da mais importante equipe de futebol americano do Espírito Santo.
A peneira, que aconteceu no campo da Curva da Jurema, em Vitória, no último dia 28 de janeiro, teve como objetivo filtrar a qualidade física e técnica de jovens capixabas interessados na modalidade. Todos os candidatos foram avaliados pela comissão de especialistas da Laranja Mecânica.
A chegada dos novos atletas vem para alavancar a força do clube, que vive um período de reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A equipe de Vila Velha estreia no torneio no dia 22 de julho, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, diante do atual campeão brasileiro, o Sada Cruzeiro. Além dos mineiros, o Tritões ainda terá pela frente Botafogo Reptiles, Corinthians, Imperadores, Flamengo FA e América Locomotiva.
Os aprovados no teste deverão serão procurados por dirigentes do clube nos próximos dias.
Lista:
Andrey Pontes de Brito
Antônio Carlos Rodrigues Júnior
Bruno de Araújo Pinho Costa
Bruno Passos
Carlos Eduardo Veloso
Dávisson Coutinho Rodrigues
Edson Tailer Júnior
Fabrício Custódio Jacinto
Franklin Fialho
Igor Bresciani de Oliveira
Jetro da Silva Lelis
João da Silva
João Pedro Faustini Ferraz
Lucas Carvalho Brasil
Luis Henrique Ferreira Lascosck
Mathias José Alves da Silva
Patrick Idearte Pessi
Paulney Rocha Boto
Pedro Henrique Vicente Reis
Pedro Paulo dos Santos Júnior
Raoni Felipe Sampalo de Souza
Rodrigo Chagas Teixeira
Thyago Diniz de Mattos
Vinícius Brinati Torres Oliveira