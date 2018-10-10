Judocas capixabas ficam pelo caminho no Campeonato Brasileiro Sênior

Começou nesta terça-feira (09) o Campeonato Brasileiro Sênior de Judô, a última etapa do Ranking Nacional Sênior da Confederação Brasileira de Judô. O evento, que ocorre em Lauro de Freitas-BA, conta com a participação de 291 atletas de 26 seleções estaduais, e o Espírito Santo está representado pelos judocas Marcelo Vincentini (categoria superligeiro, 55kg), Pablo Salles (categoria meio leve, até 66kg), José Vicente Souza e Luan Benfica (categoria leve, até 73 kg), Walbercy Aiva (categoria meio-médio, até 81kg) Phillipe Nascimento (categoria médio, até 90 kg), Juliana Silva (categoria feminina leve, até 57 kg) e Amanda Dutra (categoria feminina meio-médio, até 63 kg).

Walbercy Aiva, judoca que representou o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Sênior Crédito: Divulgação

Além de buscar o título em suas respectivas categorias, os judocas capixabas também buscam somar pontos, já que os primeiros colocados do ranking nacional integrarão a Seleção Brasileira de Judô no próximo ano. O Brasileiro Sênior dará 180 pontos ao campeão, 125 ao vice e 100 pontos ao terceiro colocado.

Das categorias mais leves, quem foi mais longe dentre os capixabas foi José Vicente Souza, da categoria Leve. O judoca venceu José Neto (Santa Catarina), Jefferson Santos Junior (Rio de Janeiro) e acabou derrotado por Alex Silva (Rio Grande do Sul) nas semi-finais. O lutador ainda disputará a repescagem para tentar conseguir o terceiro lugar na competição. Luan Benfica, que luta na mesma categoria de José Vicente, chegou a vencer seu primeiro oponente (o sergipano Thiago Henrique Santana), mas foi derrotado por Jefferson Santos Jr. na fase seguinte, o que impediu um possível confronto entre representantes capixabas nas quartas de final.

Duas vezes 3º colocado no Pan-Americano e uma vez campeão brasileiro, o judoca carioca Walbercy Aiva, 26 anos, radicou-se no Espírito Santo e representa o Estado na competição nacional. O faixa preta enfrentou o alagoano João Soares e apesar de ter dominado a luta, acabou por ser derrotado por uma imobilização. Agora é colocar a cabeça no lugar, voltar para casa e treinar mais, e se deus quiser conseguir algum patrocínio para tentar realizar o ciclo completo para olimpíada de 2024, declarou o atleta.