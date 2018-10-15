Judô

Judoca capixaba-libanês Nacif Elias é bronze no Grand Prix de Cancún

O lutador subiu ao pódio pela categoria -90kg e segue sonhando com a classificação para Tóquio-2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 20:36

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 20:36

O judoca Nacif Elias, à direita, foi medalha de bronze no Grand Prix de Cancun, no México Crédito: Divulgação
O atleta capixaba-libanês Nacif Elias, categoria -90kg, subiu ao pódio no Grand Prix de Cancún, no México, que aconteceu no último domingo, e voltou para casa com a medalha de bronze.
Nacif venceu as duas primeiras lutas (contra atletas da Polônia e Alemanha) e foi derrotado pelo brasileiro Rafael Macedo por três punições contra duas. No quarto combate, venceu um atleta da Eslováquia e foi para a disputa pelo bronze.
Diante de David Klammert, da República Tcheca, fez uma boa luta e conseguiu vencer por wazari. "Graças a Deus deu tudo certo e consegui essa medalha. Dedico ao Líbano, país que represento, ao estado do Espírito Santo, aos parceiros e todos que me apoiam. Esse resultado mostra que estou no caminho certo. Dei mais um passo para a minha classificação para as Olimpíadas de Tóquio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

