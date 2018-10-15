Judoca capixaba-libanês Nacif Elias é bronze no Grand Prix de Cancún

O atleta capixaba-libanês Nacif Elias, categoria -90kg, subiu ao pódio no Grand Prix de Cancún, no México, que aconteceu no último domingo, e voltou para casa com a medalha de bronze.
Nacif venceu as duas primeiras lutas (contra atletas da Polônia e Alemanha) e foi derrotado pelo brasileiro Rafael Macedo por três punições contra duas. No quarto combate, venceu um atleta da Eslováquia e foi para a disputa pelo bronze.
Diante de David Klammert, da República Tcheca, fez uma boa luta e conseguiu vencer por wazari. "Graças a Deus deu tudo certo e consegui essa medalha. Dedico ao Líbano, país que represento, ao estado do Espírito Santo, aos parceiros e todos que me apoiam. Esse resultado mostra que estou no caminho certo. Dei mais um passo para a minha classificação para as Olimpíadas de Tóquio.