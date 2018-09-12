Judô: Nacif Elias treina no Líbano para o Campeonato Mundial de Baku

Nacif Elias inaugura centro esportivo em Vila Velha Crédito: Raquel Lima

O judoca capixaba naturalizado libanês Nacif Elias treina no Líbano desde i último dia 2 de setembro para se preparar para o Campeonato Mundial de Baku, no Azerbaijão, que acontecerá de 20 a 27 deste mês. A data prevista para a categoria do atleta (-90kg) no campeonato está marcada para o dia 24.

"Minha preparação está ótima, pois depois das olimpíadas treinei muito. Tenho feito três treinos diários. E no fim de semana tenho realizado dois treinos, ou seja, a minha preparação está o mais forte possível. Vários atletas aqui no Líbano estão me ajudando. Estou me sentindo bem, confiante e tenho certeza que irei fazer uma competição melhor do que as anteriores. Agora meu peso está equilibrado para lutar, estou focado na meta. Tenho um sonho desde criança de conseguir essa medalha mundial, declarou Nacif.