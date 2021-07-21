Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Jovem de 16 anos domina abertura da Semana de Vela de Ilhabela Virtual

Brasiliense Lucas Dantas é o atual vice-campeão da Virtual
Edition de Ilhabela e melhor do ranking de 2021
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 02:18

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 02:18

Crédito: Divulgação
A Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition teve início nesta terça-feira com regatas das classes Offshore, J-70 e Fareast 28. Líder do ranking nacional, o jovem brasiliense Lucas Dantas, de apenas 16 anos, teve o melhor desempenho entre os mais de 70 participantes do evento online. A competição é realizada pelo segundo ano consecutivo e atrai a atração de gamers de todas as idades.
Lucas Dantas, que foi vice-campeão em 2020, perdendo na final para o gaúcho Phillipp Grochtmann, venceu três das quatros regatas disputadas na abertura do campeonato. Ficou em segundo na outra! Na sequência aparecem Gutemberg Campelo e Marco Colonico. Os competidores são divididos entre grupos e os jogos são realizados pelo simulador virtual Regatta, principal aplicativo da modalidade no mundo.
- Foi uma sensação boa voltar a disputar a Semana de Vela virtual. Faz um mês que estava parado no jogo e estava focado apenas na vela real. Voltar hoje com um campeonato desse tamanho foi muito bom - disse Lucas Dantas.
- Hoje foram realizadas as quatro primeiras regatas da Fase de Classificação. Foram regatas bem disputadas e o líder do Ranking Brasil, Lucas Dantas, já assumiu a primeira colocação, com três primeiros e um segundo lugar -destacou um dos organizadores da regata virtual Humberto Albuquerque.
A comissão organizadora escolheu as raias de Barbados e Sydney para fazer as regatas desta terça-feira. Os ventos virtuais bateram a média superior a 20 nós. Nesta quarta-feira, com base na súmula no primeiro dia de competição, teremos a divisão das novas baterias e estão programadas mais quatro regatas para finalizar essa fase.
Na quinta-feira, os 16 primeiros colocados formam a Flotilha Ouro e esperam as duas repescagens, Flotilha Prata e Bronze, para realizar a grande final com 19 participantes. Serão mais quatro regatas que irão definir o grande campeão.
Já a regata presencial, que comemora da 48ª edição, será de 24 a 31 de julho no Yacht Club de Ilhabela (YCI) com oito classes. A última regata presencial foi realizada em 2019 com mais de 120 veleiros de todo o País e nações vizinhas. O evento em sua versão virtual teve realização do Yacht Club de Ilhabela e organização da Tribu Live Marketing e Full Time Eventos e Turismo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados