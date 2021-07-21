Jovem de 16 anos domina abertura da Semana de Vela de Ilhabela Virtual

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A Semana Internacional de Vela de Ilhabela – Virtual Edition teve início nesta terça-feira com regatas das classes Offshore, J-70 e Fareast 28. Líder do ranking nacional, o jovem brasiliense Lucas Dantas, de apenas 16 anos, teve o melhor desempenho entre os mais de 70 participantes do evento online. A competição é realizada pelo segundo ano consecutivo e atrai a atração de gamers de todas as idades.

Lucas Dantas, que foi vice-campeão em 2020, perdendo na final para o gaúcho Phillipp Grochtmann, venceu três das quatros regatas disputadas na abertura do campeonato. Ficou em segundo na outra! Na sequência aparecem Gutemberg Campelo e Marco Colonico. Os competidores são divididos entre grupos e os jogos são realizados pelo simulador virtual Regatta, principal aplicativo da modalidade no mundo.

- Foi uma sensação boa voltar a disputar a Semana de Vela virtual. Faz um mês que estava parado no jogo e estava focado apenas na vela real. Voltar hoje com um campeonato desse tamanho foi muito bom - disse Lucas Dantas.

- Hoje foram realizadas as quatro primeiras regatas da Fase de Classificação. Foram regatas bem disputadas e o líder do Ranking Brasil, Lucas Dantas, já assumiu a primeira colocação, com três primeiros e um segundo lugar -destacou um dos organizadores da regata virtual Humberto Albuquerque.

A comissão organizadora escolheu as raias de Barbados e Sydney para fazer as regatas desta terça-feira. Os ventos virtuais bateram a média superior a 20 nós. Nesta quarta-feira, com base na súmula no primeiro dia de competição, teremos a divisão das novas baterias e estão programadas mais quatro regatas para finalizar essa fase.

Na quinta-feira, os 16 primeiros colocados formam a Flotilha Ouro e esperam as duas repescagens, Flotilha Prata e Bronze, para realizar a grande final com 19 participantes. Serão mais quatro regatas que irão definir o grande campeão.