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Jorge Zarif volta ao Rio de Janeiro para disputa da Copa Brasil de vela

Favorito ao lugar mais alto do pódio na classe Finn, paulista espera ganhar ainda mais ritmo de regata. Competição será disputada de 1º a 6 de dezembro, na Marina da Glória...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 15:21

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:21

Crédito: Divulgação
O velejador Jorge Zarif confirmou presença na Copa Brasil de Vela, que será disputada de 1º a 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).O evento reúne as classes olímpicas e é apontado como um dos mais importantes do ano, além de servir para formação da Equipe Brasileira de Vela.
Favorito ao lugar mais alto do pódio na classe Finn, o paulista espera ganhar ainda mais ritmo de regata.
O cronograma de treinos e competições do atleta de 28 anos para os Jogos Olímpicos foi afetado por causa da pandemia de Covid-19.
Jorge Zarif participou de dois campeonatos no Rio de Janeiro desde agosto na categoria e venceu ambos. Na semana passada, disputou a última etapa da Copa Suzuki de vela oceânica a bordo do +Bravíssimo no litoral norte paulista para ganhar ritmo e reencontrar os amigos.
- Foi muito bom voltar a velejar de oceano depois de muito tempo em casa. Ilhabela é um dos melhores lugares da modalidade em qualquer classe. Fico na expectativa de ter um calendário de competições na classe Finn para voltar a competir, treinar e fazer uma boa olimpíada - disse o campeão mundial Jorge Zarif.
Agora tem a Copa Brasil de Vela e estou muito focado nesse desafio. É uma raia que conheço muito por treinar e competir muito.
O atleta vai ao Rio de Janeiro regularmente para treinar de Finn e se preparar para Tóquio 2021, que será sua terceira olimpíada.
Na Rio 2016, na mesma raia, Jorginho ficou em quarto lugar! Outra base de treinamento do velejador é Ilhabela (SP).
A Copa Brasil de Vela contará com disputas em classes olímpicas de Tóquio 2021 e algumas de Paris 2024, além das Pan-Americanas e da Vela Jovem.
O principal resultado de Jorge Zarif na Finn foi o título mundial de 2013, conquistado em Tallin, na Estônia.
O velejador também ganhou a versão júnior da competição um mês antes. Após o feito, foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro o Atleta do Ano.
Foi campeão da Copa do Mundo de Hyéres, bicampeão da Copa do Mundo de Miami e tetracampeão Sul-Americano.
Jorge Zarif também foi campeão da Star Sailors League 2018 e campeão Mundial de 2018.
O objetivo do velejador é chegar pronto para Tóquio 2021, sua terceira olimpíada na carreira.
Em Londres 2012, o velejador paulista terminou em 20º lugar e foi o mais jovem da delegação na modalidade. Já na Rio 2016, o atleta ficou em 4º. Em Pequim 2008, Jorginho foi como reserva com apenas 15 anos.

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