Jorge Zarif volta ao Rio de Janeiro para disputa da Copa Brasil de vela

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O velejador Jorge Zarif confirmou presença na Copa Brasil de Vela, que será disputada de 1º a 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ).O evento reúne as classes olímpicas e é apontado como um dos mais importantes do ano, além de servir para formação da Equipe Brasileira de Vela.

Favorito ao lugar mais alto do pódio na classe Finn, o paulista espera ganhar ainda mais ritmo de regata.

O cronograma de treinos e competições do atleta de 28 anos para os Jogos Olímpicos foi afetado por causa da pandemia de Covid-19.

Jorge Zarif participou de dois campeonatos no Rio de Janeiro desde agosto na categoria e venceu ambos. Na semana passada, disputou a última etapa da Copa Suzuki de vela oceânica a bordo do +Bravíssimo no litoral norte paulista para ganhar ritmo e reencontrar os amigos.

- Foi muito bom voltar a velejar de oceano depois de muito tempo em casa. Ilhabela é um dos melhores lugares da modalidade em qualquer classe. Fico na expectativa de ter um calendário de competições na classe Finn para voltar a competir, treinar e fazer uma boa olimpíada - disse o campeão mundial Jorge Zarif.

Agora tem a Copa Brasil de Vela e estou muito focado nesse desafio. É uma raia que conheço muito por treinar e competir muito.

O atleta vai ao Rio de Janeiro regularmente para treinar de Finn e se preparar para Tóquio 2021, que será sua terceira olimpíada.

Na Rio 2016, na mesma raia, Jorginho ficou em quarto lugar! Outra base de treinamento do velejador é Ilhabela (SP).

A Copa Brasil de Vela contará com disputas em classes olímpicas de Tóquio 2021 e algumas de Paris 2024, além das Pan-Americanas e da Vela Jovem.

O principal resultado de Jorge Zarif na Finn foi o título mundial de 2013, conquistado em Tallin, na Estônia.

O velejador também ganhou a versão júnior da competição um mês antes. Após o feito, foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro o Atleta do Ano.

Foi campeão da Copa do Mundo de Hyéres, bicampeão da Copa do Mundo de Miami e tetracampeão Sul-Americano.

Jorge Zarif também foi campeão da Star Sailors League 2018 e campeão Mundial de 2018.

O objetivo do velejador é chegar pronto para Tóquio 2021, sua terceira olimpíada na carreira.