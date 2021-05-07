Jorge Zarif estreia no Mundial de Fin em Portugal

Crédito: Fred Hoffmann

O velejador Jorge Zarif estreia nesta sexta-feira no Mundial de Finn, que será realizado na cidade do Porto, em Portugal. O atleta que se prepara para sua terceira olimpíada espera ficar entre os primeiros na competição, que reúne quase 60 competidores. Para conseguir melhores resultados e chegar pronto para Tóquio, o brasileiro está há mais de um mês no país europeu treinando ao lado do técnico Alexandre Paradeda.

Antes das atividades no Porto, Jorge Zarif participou do Campeonato Europeu de Finn, disputado em Vilamoura, terminando em 21º. O evento marcou o retorno dele às competições internacionais após quase dois anos de ausência.

Nesta quinta-feira (6), a organização do Mundial de Finn realizou a medição dos barcos e Jorge Zarif vai usar na raia da cidade do Porto. ''Estamos há um mês aqui em Portugal, tivemos o Europeu com um resultado abaixo da expectativa mas chegamos muito em cima lá, barco alugado, então apesar de ter sido um pouco abaixo era difícil fazer um campeonato bom pela falta de preparação, pelo tempo velejando longe dos melhores do mundo'', explicou Jorge Zarif.

''Aqui no Mundial já não vamos ter essa desculpa, já estamos um mês aqui com o barco, treinamos bastante aqui no Porto. Deu para se acostumar legal com as ondas, tivemos muito mais tempo de adaptação com as velas, com o mastro e muito mais tempo de preparar o material para ter uma velocidade competitiva, o que a gente não tinha lá em Vilamoura''.

O evento tem mais de 60 anos de história e tem o nome oficial de Finn Gold Cup. Jorge Zarif foi campeão mundial em 2013 em Tallin, na Estônia. O velejador também ganhou a versão júnior da competição um mês antes.