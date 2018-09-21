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Joffre Fraga/Vila Velha perde na estreia da Liga Nacional de Handebol

Apesar de iniciar bem a partida, as capixabas foram derrotadas pelo Blumenau por 28 a 16, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 14:47

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 14:47

Gabriela Beraldo no ataque do Joffre Fraga/Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar de muita entrega e um bom início de jogo, as meninas do Joffre Fraga/Vila Velha perderam para o Blumenau, por 28 a 16, pela Liga Nacional de Handebol 2018. A partida, que foi disputada no ginásio Paulo Viliate Pimenta, em Vitória, marcou a estreia da equipe capixaba na competição, após um hiato de três anos.
De acordo com a técnica do Joffre Fraga/Vila Velha, Kátia Amanajás, o fator preponderante para a estreia com revés foi a falta de entrosamento do time.
O que pesou realmente foi a falta de entrosamento entre as novas atletas que chegaram para somar à equipe e o jovem elenco que a gente já vem trabalhando. Em virtude do peso do jogo, nós colocamos as jogadores mais experientes, e elas fizeram um começo de jogo muito bom, mas depois a equipe se perdeu e proporcionou essa diferença no placar.
O resultado negativo deixa o Joffre Fraga/Vila Velha na última colocação da Conferência Sul-Sudeste da Liga Nacional de Handebol 2018, ao lado do Cascavel, com nenhuma vitória conquistada. A equipe capixaba tenta a reabilitação na competição no dia 06 de outubro, às 16h30, quando enfrenta o Pinheiros, em São Paulo.
O jogo
O Joffre Fraga/Vila Velha até começou a partida melhor, abrindo uma vantagem de 6 a 3 no placar. Porém, o Blumenau reagiu e tomou a dianteira, ao fazer 8 a 7. A partir daí, o time catarinense deslanchou e não perdeu mais a dianteira, fechando o primeiro tempo à frente, por 15 a 8.
Diferente da primeira etapa, onde o Joffre Fraga/Vila Velha iniciou melhor, o Blumenau manteve o ritmo que terminou o primeiro tempo e fez três gols nas três primeiras posses de bola.
As capixabas não conseguiram neutralizar o poderio ofensivo das catarinenses. O time do Sul seguiu em ritmo forte e acabou vencendo o confronto por 28 a 16.

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