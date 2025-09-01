WSL

Italo Ferreira e Yago Dora disputam o título mundial de surfe

O Brasil estará representado por dois atletas no WSL Finals 2025, que acontece em Fiji e define o título mundial da temporada.

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:04

Italo Ferreira disputa a WSL Finals 2025 Crédito: Imagem: Cait Miers/WSL

O Brasil estará representado por Italo Ferreira e Yago Dora no WSL Finals 2025, que acontece em Fiji e define o título mundial da temporada. O evento reúne os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino, em uma disputa de mata-mata que promete emoção em Cloudbreak, uma das ondas mais desafiadoras do planeta.

No masculino, os classificados foram Italo Ferreira (5º/BRA), Jack Robinson (4º/AUS), Griffin Colapinto (3º/EUA), Jordy Smith (2º/AFS) e Yago Dora (1º/BRA). No feminino, a briga pelo título reúne Bettylou Sakura Johnson (5ª/HAV), Caroline Marks (4ª/EUA), Caitlin Simmers (3ª/EUA), Gabriela Bryan (2ª/HAV) e Molly Picklum (1ª/AUS).

O formato do WSL Finals é de mata-mata. O 5º do ranking enfrenta o 4º colocado; quem vence encara o 3º, e assim por diante, até chegar ao líder da temporada. A novidade de 2025 é uma vantagem extra para o líder do ranking: se vencer a primeira bateria da grande decisão, ele garante o título mundial imediatamente. Caso perca, a disputa segue no modelo tradicional de melhor de três baterias.

A janela oficial vai de 27 de agosto a 4 de setembro. Por conta do fuso horário, a chamada diária acontece em Fiji pela manhã, mas no Brasil isso corresponde ao final da tarde do dia anterior. Segundo a previsão, as melhores chances para que o evento aconteça são na segunda e terça-feira do Brasil, a partir de 16h30 (de Brasília). A transmissão será feita pelo SporTV, além do site e aplicativo da WSL e do YouTube oficial da liga.

