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Italiano Nicola Sironi retorna ao Brasil após cinco anos e acompanha o Campeonato Brasileiro ORC em Florianópolis

Classe é a principal de Vela de Oceano. Evento será entre os dias 1 e 5 de fevereiro e tem quase 50 barcos confirmados...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 15:54

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 15:54

O italiano Nicola Sironi, medidor-chefe adjunto da classe ORC, a principal de vela de oceano no mundo, confirmou sua presença para acompanhar o Campeonato Brasileiro da classe que será realizado entre os dias 1º e 5 de fevereiro em Florianópolis, durante o 33º Circuito Oceânico de Santa Catarina, sediado no Veleiros da Ilha, em Jurerê Internacional.
Nicola veio pela primeira vez ao Brasil em 1995, seguiu para o país com frequência, mas a última vez por aqui foi em 2017, quando ocupava o cargo de medidor-chefe da ORC.
“A ORC sempre foi a regra principal no Brasil, sempre concentrada no Rio de Janeiro. Agora o Comodoro Mario Martinez está expandido pelo país e isso é muito bom”, disse Nicola: “Ainda não conheço Florianópolis, será minha primeira vez, estou entusiasmado para acompanhar o Campeonato Brasileiro”.
Hoje em dia, são mais de 40 países utilizando a ORC, regra reconhecida pela World Sailing, que rege a vela pelo mundo. Até antes da pandemia eram mais de 10 mil barcos certificados e o número hoje está próximo dos 9,4 mil.A classe vem se expandindo não só no Brasil, mas outros países como os Estados Unidos, onde recentemente as regatas Big Boat Series, em San Francisco, Califórnia, e Southernmost , em Key West, na Flórida, adotaram a medição para suas disputas em 2022.
“A Itália é onde temos a maior flotilha e estamos crescendo com muitas flotilhas deixando seus sistemas locais e passando para a ORC. O diferencial é a quantidade de parâmetros medidos, resultados de cálculo e a base científica”, apontou.
O Brasileiro ORC já conta com cerca de vinte veleiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo e o 33º Circuito Oceânico se aproxima dos 50 barcos inscritos com outras classes de destaque como a RGS, os Clássicos e Bico de Proa.
Além de acompanhar o Brasileiro, Nicola dará palestras no Rio de Janeiro e em Salvador, na Bahia.
Crédito: Divulgação

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