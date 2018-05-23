Interior do Espírito Santo recebe Brasileiro de Enduro de Regularidade

O piloto Tunico Maciel vem ao Espírito Santo para competir Crédito: Fabio Davini/Divulgação

Os pilotos Dário Júlio e Tunico Maciel, da equipe Honda Racing, estão prontos para lutar por mais vitórias no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. As quatro próximas etapas da competição serão disputadas neste fim de semana (26 e 27 de maio) no 30º Enduro da Polenta, na região de Venda Nova do Imigrante.

A prova terá como base o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante, e os pilotos percorrerão 166 km no sábado e 138 km no domingo. Os competidores terão que acelerar em trechos de plantações de café e trilhas travadas situadas em meio à mata fechada, com muitas subidas e descidas. O percurso ultrapassa as fronteiras da cidade capixaba e desbrava os municípios de Conceição do Castelo, Domingos Martins e Afonso Cláudio.

Dário Júlio, que lidera a categoria Over 40 a bordo de uma CRF 230F, se diz preparado para lutar por mais vitórias no terreno escorregadio em que serão disputadas as etapas do Enduro da Polenta.

Dário Júlio, piloto de Enduro da equipe Honda Racing Crédito: Janjão Santiago/Divulgação

Lá é uma região muito montanhosa, com poucas pedras e muita terra, então é um terreno bem liso. Por isso, eu intensifiquei bastante meus treinamentos nos últimos dias em trilhas difíceis, onde se exige muito da parte física, afirmou o piloto mineiro.

A expectativa da prova ser disputada sob forte frio também fez com que Dário Júlio tomasse algumas precauções. Vou usar uma roupa térmica para manter a temperatura, porque a sensação de frio limita um pouco a mobilidade, a musculatura fica um pouco travada, explicou. Mas quando começa a prova e você pega a adrenalina da competição, aí esquece do frio e acelera, completou.

As etapas deste final de semana também poderão colocar Tunico Maciel, que utiliza a nova Honda CRF 450RX, na liderança da Master - a categoria de elite da competição. O mineiro está apenas um ponto atrás do líder da classe, o piloto Emerson Loth Bombadinho, que representa o Paraná.

Se o frio é um desafio a mais para seu parceiro de equipe, para Maciel a questão da temperatura é pouco relevante. Frio ou quente, eu gosto é de andar de moto, não importa não, disse.

Ele afirma estar pronto para assumir a ponta da tabela em sua categoria. As expectativas são as melhores possíveis. O Enduro da Polenta é uma prova bastante completa, as trilhas são muito bacanas, com médias boas para a categoria Master. É um lugar que eu gostei muito, muito mesmo, de andar nos últimos anos. Estou doido para competir, andar bem e, se tudo der certo, vencer, concluiu.