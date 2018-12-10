Inédito: capixabas são convidados para jogar vôlei na neve, na Rússia

Um desafio de arrepiar. Quatro jogadores de vôlei de praia do Brasil, entre eles dois capixabas, vão entrar para a história ao trocar, por alguns dias, as areias pela neve. Vinícius Freitas e Luciano, além de Oscar e Márcio Gaudiê, foram convidados para disputar a etapa de Moscou, na Rússia, do Circuito Europeu, de 20 a 22 de dezembro.

Brasileiros vão disputar vôlei na neve no formato trio em dezembro Crédito: Roman Kruchinin/CEV

O formato da competição é trio, com direito a substituição. Mas as diferenças vão muito além do estilo do torneio. A começar pelo termômetro, que deve estar na casa dos 10°C. E para enfrentar a friaca, os brasileiros terão de usar chuteiras de alumínio, roupa especial e até touca. As regras do jogo, porém, são as mesmas, assim como o tamanho da quadra e a altura da rede.

Vinícius, que nunca viu neve de perto nem a passeio, admite que será uma experiência única  e difícil também. É meu primeiro contato com a neve e tudo vai ser novidade para a gente. A mobilidade, o atrito com a bola, a visão tudo vai ser diferente. Vai ser um grande desafio, estamos ansiosos.

A equipe brasileira será a única representante da América do Sul, e entra direto na fase principal da etapa de Moscou, sem passar pelo classificatório. Também estarão presentes equipes da República Tcheca, Itália, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. A competição na Rússia ainda coincidiu com a programação de Vinícius, que vai disputar, ao lado de Márcio, a etapa da Holanda do Circuito Mundial, no início de janeiro.

Os capixabas Luciano e Vinícius, do vôlei de praia Crédito: Divulgação/CBV e Marcelo Prest

Com certeza a experiência vai ser válida, vai agregar muito. Inclusive veio em um momento propício, porque vamos aproveitar para fazer essa ponte para a Holanda, finalizou Vinícius.

Oscar, que é parceiro do capixaba Luciano, comentou os maiores obstáculos na competição. Não tenho experiência com vôlei na neve, tive só um contato na Áustria, mas apenas brincando, deslizando pelas montanhas (risos). Temos que nos adaptar ao frio e ao formato, que é de três contra três, serão as maiores dificuldades. Vamos buscar aliar as características individuais de cada atleta e colocar em prática. Vou atuar como levantador, com Luciano, Márcio Gaudiê e Vinícius nas pontas".