Inédito: capixabas são convidados para jogar vôlei na neve, na Rússia

Um desafio de arrepiar. Quatro jogadores de vôlei de praia do Brasil, entre eles dois capixabas, vão entrar para a história ao trocar, por alguns dias, as areias pela neve. Vinícius Freitas e Luciano, além de Oscar e Márcio Gaudiê, foram convidados para disputar a etapa de Moscou, na Rússia, do Circuito Europeu, de 20 a 22 de dezembro.
O formato da competição é trio, com direito a substituição. Mas as diferenças vão muito além do estilo do torneio. A começar pelo termômetro, que deve estar na casa dos 10°C. E para enfrentar a friaca, os brasileiros terão de usar chuteiras de alumínio, roupa especial e até touca. As regras do jogo, porém, são as mesmas, assim como o tamanho da quadra e a altura da rede.
Vinícius, que nunca viu neve de perto nem a passeio, admite que será uma experiência única e difícil também. É meu primeiro contato com a neve e tudo vai ser novidade para a gente. A mobilidade, o atrito com a bola, a visão tudo vai ser diferente. Vai ser um grande desafio, estamos ansiosos.
A equipe brasileira será a única representante da América do Sul, e entra direto na fase principal da etapa de Moscou, sem passar pelo classificatório. Também estarão presentes equipes da República Tcheca, Itália, Polônia, Romênia, Rússia, Eslovênia, Suíça, Turquia e Estados Unidos. A competição na Rússia ainda coincidiu com a programação de Vinícius, que vai disputar, ao lado de Márcio, a etapa da Holanda do Circuito Mundial, no início de janeiro.
Com certeza a experiência vai ser válida, vai agregar muito. Inclusive veio em um momento propício, porque vamos aproveitar para fazer essa ponte para a Holanda, finalizou Vinícius.
Oscar, que é parceiro do capixaba Luciano, comentou os maiores obstáculos na competição. Não tenho experiência com vôlei na neve, tive só um contato na Áustria, mas apenas brincando, deslizando pelas montanhas (risos). Temos que nos adaptar ao frio e ao formato, que é de três contra três, serão as maiores dificuldades. Vamos buscar aliar as características individuais de cada atleta e colocar em prática. Vou atuar como levantador, com Luciano, Márcio Gaudiê e Vinícius nas pontas".