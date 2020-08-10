Inauguração da 'Cidade das Artes Marciais', no Rio, será nesta quarta

Crédito: Espaço será inaugurado no Rio de Janeiro (Divulgação

Um importante ato para as artes marciais acontecerá na nesta quarta-feira (12), com a inauguração da "Cidade das Artes Marciais", um conjunto de 12 praças com nomes de grandes mestres, que agora ficam eternizados em logradouro público no município do Rio. A cerimônia ocorre às 9h (horário de Brasília), na Avenida Abelardo Bueno, próxima ao Shopping Metropolitano, em Jacarepaguá.

O projeto é uma iniciativa feita pelo vereador e faixa-preta de Jiu-Jitsu Marcelo Arar. No espaço, também será implementada a "Calçada da Fama", onde lutadores que fizeram história nas artes marciais poderão deixar sua marca. Além disso, na Cidade das Artes marciais vão acontecer inúmeros eventos ligados ao mundo das lutas, como entregas de faixa, batizados de capoeira, aulas ao ar livre e instalação de equipamentos urbanos para incentivar a prática de atividades físicas.

Em sua primeira etapa, a Calçada da Fama terá 60 nomes escolhidos por uma curadoria: Helio Gracie, Carlson Gracie, Minotauro, Claudio Coelho, Marco Ruas, Renzo Gracie, entre outros, farão parte dos homenageados.

Na cerimônia desta quarta-feira será anunciada também a retomada do projeto "Escola de Lutas", também liderado por Marcelo Arar. A volta das atividades vai ocorrer em equipamentos públicos, atendendo todas as normas e protocolos sanitários que forem necessários. O projeto ganhou notoriedade em 2019 por tornar possível a prática de artes marciais em escolas municipais do Rio de Janeiro.

Confira abaixo os Mestres que serão homenageados nas praças: