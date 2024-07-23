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Automobilismo

Hugo Cibien prevê boa disputa em retorno da Stock Car Series em Goiânia

A 4ª etapa marca o retorno da Stock Series ao Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna (GO)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2024 às 17:23

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 17:23

Automobilismo
O capixaba Hugo Cibien prevê uma boa disputa na 4ª etapa da Stock Car Series, em Goiânia (GO) Crédito: Ricardo Saibro
No próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de julho, o capixaba Hugo Cibien vai até Goiânia disputar a 4ª Etapa da Stock Series. E a rodada marca a volta do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna para o calendário da categoria de acesso à Stock Car.
O piloto do ES aposta em uma prova imprevisível e diz que “a disputa promete”. “A grande maioria dos pilotos conhece o circuito, mas ainda não andou em Goiânia de Stock, o que muda tudo”, pontua.
O circuito de Goiânia é um dos mais velozes do automobilismo brasileiro. A pista possui uma extensão de 3.820 metros e conta com um traçado elogiado por Hugo Cibien e equipe em razão de vários pontos de ultrapassagens, curvas alta e baixa, o tradicional “S”, além de possuir uma das maiores retas entre os autódromos do país com extensão superior a 1.000 metros.

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“O Autódromo de Goiânia é um circuito moderno e é considerado um traçado de extrema segurança, com vários pontos de ultrapassagem, uma grande reta, mesclando curvas de alta e baixa velocidade.”, reforça o piloto.
Hugo Cibien não vê a hora de acelerar pela etapa 4 da Stock Series. Na 3ª etapa disputada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Cibien chegou a brigar pelas três primeiras posições com a pista úmida, mas uma relargada já com a pista mais seca, após o safety car entrar na pista, fez com que o piloto da W2 ProGP perdesse o pódio nos minutos finais de uma corrida marcada pelo tempo instável e uma das mais movimentadas da temporada 2024.
As corridas da 4ª Etapa da Stock Series 2024 acontecem dias 27 (sábado) às 13h50 e dia 28 (domingo) a partir das 10h, com transmissão de BandSports, SporTV e redes sociais da Stock Car.

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