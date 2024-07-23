Hugo Cibien prevê boa disputa em retorno da Stock Car Series em Goiânia

O capixaba Hugo Cibien prevê uma boa disputa na 4ª etapa da Stock Car Series, em Goiânia (GO) Crédito: Ricardo Saibro

No próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de julho, o capixaba Hugo Cibien vai até Goiânia disputar a 4ª Etapa da Stock Series. E a rodada marca a volta do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna para o calendário da categoria de acesso à Stock Car.

O piloto do ES aposta em uma prova imprevisível e diz que “a disputa promete”. “A grande maioria dos pilotos conhece o circuito, mas ainda não andou em Goiânia de Stock, o que muda tudo”, pontua.

O circuito de Goiânia é um dos mais velozes do automobilismo brasileiro. A pista possui uma extensão de 3.820 metros e conta com um traçado elogiado por Hugo Cibien e equipe em razão de vários pontos de ultrapassagens, curvas alta e baixa, o tradicional “S”, além de possuir uma das maiores retas entre os autódromos do país com extensão superior a 1.000 metros.

“O Autódromo de Goiânia é um circuito moderno e é considerado um traçado de extrema segurança, com vários pontos de ultrapassagem, uma grande reta, mesclando curvas de alta e baixa velocidade.”, reforça o piloto.

Hugo Cibien não vê a hora de acelerar pela etapa 4 da Stock Series. Na 3ª etapa disputada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Cibien chegou a brigar pelas três primeiras posições com a pista úmida, mas uma relargada já com a pista mais seca, após o safety car entrar na pista, fez com que o piloto da W2 ProGP perdesse o pódio nos minutos finais de uma corrida marcada pelo tempo instável e uma das mais movimentadas da temporada 2024.