Hugo Calderano vence duas e lidera equipe em estreia na Bundesliga

O brasileiro Hugo Calderano começou bem sua participação na temporada 2020/21 da Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa. No último domingo, ele venceu seus dois jogos e liderou o Liebherr Ochsenhausen na vitória por 3 a 1 sobre Saabrücken. A partida, válida pela primeira rodada da fase de classificação, foi uma reedição da última final, que, desta vez, teve desfecho diferente.
Sexto colocado do ranking mundial, a melhor posição entre todos os participantes da Bundesliga, Hugo abriu o confronto vencendo o esloveno Darko Jorgic (24º) por 3 sets a 1, parciais de 11/3, 11/8, 4/11 e 11/5. Depois, o brasileiro de 24 anos definiu a vitória de Ochsenhausen ao superar o chinês Shang Kun, em uma grande virada, por 3 a 2 (11/13, 10/12, 12/10, 11/6 e 12/10). O francês Simon Gauzy (19º) foi o responsável pelo terceiro ponto da equipe com um 3 a 2 (5/11, 9/11, 11/6, 11/9 e 11/7) sobre o alemão Patrick Franziska (16º). Shang Kun conseguiu a única vitória de Saarbrücken no confronto diante do norte-americano Kanak Jha (27º): 3 a 1 (11/9, 11/8, 6/11 e 11/5).
O duelo foi uma reedição das duas últimas finais da Bundesliga: em 2019, Ochsenhausen levou a melhor, liderado por Hugo, e conquistou o título, enquanto neste ano o caneco ficou com Saarbrücken.
O próximo compromisso de Hugo pela Bundesliga será no próximo domingo. O Ochsenhausen enfrentará Zugbrücke Grenzau, fora de casa, às 10h (de Brasília), pela segunda rodada da temporada regular. A partida terá transmissão ao vivo em hugocalderano.com.