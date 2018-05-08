Universitários

Handebol feminino é destaque nos Jogos Universitários do ES

No próximo final de semana começam as eliminatórias do futsal, handebol, vôlei e basquete

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 17:32

Redação de A Gazeta

Os 48° Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes) chegaram a mais um final de semana com muitos jogos e emoções. No último sábado (5), as meninas do handebol abriram a programação, com destaque para a equipe da Doctum, que venceu a Multivix por 33 a 6. Os jogos aconteceram nos ginásios da Secretaria de Estado de Esportes (Sesport) e Jones dos Santos Neves (DED), em Bento Ferreira, Vitória. A vitória foi comemorada pela técnica Kátia Amanajas.
"A equipe adversária é uma equipe muito boa, engajada. Foi um jogo de qualidade. Nós estamos confiantes no resultado final do Junes e estamos de olho em uma vaga no JUBs", afirmou.
Handebol feminino Crédito: Thiago Guimaraes/Divulgação
As equipes vencedoras desta edição serão selecionadas para representar o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Quem também está na disputa são as meninas do handebol da Salesiana e UVV, que venceu por 22 a 12 sobre a faculdade católica.
Ainda no sábado, no futsal masculino, a Ufes venceu a Pitágoras por 8 a 3, enquanto a Multivix (chave A) terminou o jogo com 3 a 1 sobre o IFES Alegre. Ufes Direito venceu a Multivix (chave C) por 1 a 0 e Multivix (chave B) empatou com a Salesiana por 2 a 2. Já a UCL venceu a Multivix (chave D) por 4 a 1.
Também no futsal masculino, Doctum abriu o placar e terminou o primeiro tempo com 3 a 0 sobre a Salesiana, que errou no pênalti e perdeu a chance de gol no final da primeira partida. Doctum manteve a liderança, vencendo a equipe Salesiana por 4 a 2.
A Doctum venceu no feminino de futsal, com 5 a 0 sobre a UFES. Já as meninas do Pitágoras ganharam no futsal contra a Multivix por 5 a 4. No basquete masculino, que estreou no neste final de semana, UFES e FDV terminaram no 75 a 66, com vitória da UFES.
No domingo, além do masculino de handebol e futsal, as equipes do voleibol também se enfrentaram. No futsal, IFES Alegre jogou contra a UFES Medicina. Final 4 a 0 para a UFES. As equipes da Multivix jogaram pelas chaves B e C. Final 4 a 3 para a Multivix (chave C).
Em seguida, foi a vez do masculino de handebol. Vitória do IFES sobre a Multivix, por 30 a 23. Já os atletas da UFES venceram a Pitágoras por 29 a 28, em disputa bastante acirrada na modalidade. 
Doctum x Pitágoras, pelo vôlei masculino Crédito: Thiago Guimaraes/Divulgação
No vôlei, as meninas da Doctum enfrentaram a Fabra, que venceu por 3 a 2, enquanto no masculino, Doctum ganhou da Pitágoras por 3 a 0 e Fabra venceu a Ufes por 3 a 2.
No próximo final de semana começam as eliminatórias do futsal, handebol, voleibol e basquete. Os jogos acontecem sempre aos sábados e domingos, de manhã e à tarde e seguem até o dia 27 de maio. 

