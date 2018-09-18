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Va'a Pro Brasil

Águas da Curva da Jurema recebem o Brasileiro de Canoa Havaiana

O evento de OC6, que acontece no próximo sábado (22), deve receber cerca de 500 participantes de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:32

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:32

A equipe Vitória Va'a em ação na primeira etapa do Brasileiro, em Niterói Crédito: Bárbara Campbell/Divulgação
As águas da Curva da Jurema serão palco das remadas da segunda edição do Vaa Pro Brasil, o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana OC6, modelo composto por seis remadores. O evento será no próximo sábado (22), a partir das 8 horas, na praia da Curva da Jurema, em Vitória, e reunirá a elite brasileira da modalidade.
E a expectativa é de grande público: cerca de 500 participantes devem participar da competição, que terá vista privilegiada para cartões postais do Espírito Santo, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Morro do Moreno.
O campeonato será dividido em 10 categorias, com percursos de até 24 km. Os três primeiros do ranking geral se garantem no Sul-Americano, que será disputado em Cabo Frio (RJ), em novembro. As etapas do circuito nacional também classificarão a equipe líder no geral para o Mundial de 2019, na Austrália.
A equipe Vitória Va'a em ação na primeira etapa do Brasileiro, em Niterói Crédito: Bárbara Campbell/Divulgação
Os donos de casa vêm fortes. O Vitória Vaa Clube, por exemplo, foi um dos destaques da primeira etapa do Brasileiro, que aconteceu em agosto, em Niterói. A equipe foi campeã na categoria open clube feminino, e foi vice-campeã na categoria master 40 feminino e masculino.
Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana - Vaa Pro Brasil
Etapa Vitória
Data: sábado (22)
Hora: a partir das 8 horas
Local: Praia da Curva da Jurema, Vitória
Categorias: Open, Master 40, Master 50, Master 60, Master 70, Mista, Parava'a, Júnior 16, Júnior 19 e Estreante

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