Águas da Curva da Jurema recebem o Brasileiro de Canoa Havaiana

A equipe Vitória Va'a em ação na primeira etapa do Brasileiro, em Niterói Crédito: Bárbara Campbell/Divulgação

As águas da Curva da Jurema serão palco das remadas da segunda edição do Vaa Pro Brasil, o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana OC6, modelo composto por seis remadores. O evento será no próximo sábado (22), a partir das 8 horas, na praia da Curva da Jurema, em Vitória, e reunirá a elite brasileira da modalidade.

E a expectativa é de grande público: cerca de 500 participantes devem participar da competição, que terá vista privilegiada para cartões postais do Espírito Santo, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Morro do Moreno.

O campeonato será dividido em 10 categorias, com percursos de até 24 km. Os três primeiros do ranking geral se garantem no Sul-Americano, que será disputado em Cabo Frio (RJ), em novembro. As etapas do circuito nacional também classificarão a equipe líder no geral para o Mundial de 2019, na Austrália.

A equipe Vitória Va'a em ação na primeira etapa do Brasileiro, em Niterói Crédito: Bárbara Campbell/Divulgação

Os donos de casa vêm fortes. O Vitória Vaa Clube, por exemplo, foi um dos destaques da primeira etapa do Brasileiro, que aconteceu em agosto, em Niterói. A equipe foi campeã na categoria open clube feminino, e foi vice-campeã na categoria master 40 feminino e masculino.

Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana - Vaa Pro Brasil

Etapa Vitória

Data: sábado (22)

Hora: a partir das 8 horas

Local: Praia da Curva da Jurema, Vitória