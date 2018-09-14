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Homenageado

Governo do ES define data de inauguração de 'calçada da fama'

Comissão formada por especialistas vai escolher os nomes dos dez primeiros homenageados no projeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:31

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:31

Local onde a calçada da fama será instalada Crédito: André Rodrigues
O Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), deve inaugurar no dia 19 de fevereiro do próximo ano uma "Calçada da Fama" para homenagear atletas que representam o Espírito Santo em competições nacionais ou internacionais. Inicialmente, nomes de dez ídolos da história do esporte estarão representados na calçada do Ginásio Paulo Valente Pimenta, localizado na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. A estrutura do local vai funcionar nos mesmos moldes da famosa calçada de Hollywood.
"A intenção é fazer com que esportistas nascidos ou não no Espírito Santo recebam essa homenagem. Aqui nós temos grandes nomes que merecem, como Neymara Carvalho, do bodyboarder, Bruno Xavier, Bruno Malias, Duda, Mão, e outros nomes do futebol de areia. Não faltam opções. Serão homenageados atletas que levaram o nome do Estado para o país e o mundo, ou seja, não precisa ser exclusivamente capixaba. Até porque existem atletas que não são capixabas, porém, brilharam representando nosso Estado", explicou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Rodrigo Ronchi.
Cada atleta homenageado terá uma placa de 80 cm x 80 cm no chão, com a estrela, o nome e a modalidade a qual o atleta pertence gravados no mármore. A princípio, qualquer pessoa que desejar visitar o espaço terá livre acesso, contudo, dentro do sistema de funcionamento da Sesport.
Quem baterá o martelo sobre os novos homenageados é uma comissão composta por representantes do projeto. Funcionará assim: a comissão se reúne e escolhe, entre todos os nomes de atletas indicados por federações e confederações esportivas do Estado, cerca de 10 personalidades que vão receber suas estrelas na calçada em 2019. Contudo, vale ressaltar que o número de indicados deverá diminuir nos anos seguintes. Segundo a Sesport, em 2020 serão cinco pessoas homenageadas e, de 2021 em diante, três nomes vão ter seus feitos eternizados.

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