Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Governo de São Paulo proíbe retorno de público nos estádios

Proposta da CBF discutida na última terça foi vetada por Dória e comitê de contingência do vírus; segundo plano do Estado, apenas regiões na fase azul podem receber esses eventos...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 14:17
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
Diferentemente do que foi proposto por um estudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira, o Governo de São Paulo vetou o retorno de torcedores nos estádios paulistas no Campeonato Brasileiro e nos jogos da Seleção Brasileira por conta da pandemia do coronavírus.
Ontem (22), o Ministério da Saúde aprovou um documento da CBF que autoriza a entrada de até 30% do público a partir de outubro na Série A do Brasileirão. No entanto, o governador João Dória (PSDB-SP), disse nesta quarta que, avaliando a proposta em conjunto com o Centro de Contingência contra o Coronavírus, isso não será permitido em São Paulo neste momento.
- Nós fizemos uma reunião com o comitê de contingencia ontem (terça) e ele concluiu que o cenário atual da pandemia no Estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações como as partidas de futebol de qualquer categoria – disse José Medina, coordenador do órgão, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no início desta tarde.Os responsáveis avaliaram que a região permanece em estado de calamidade pública e, portanto, não haverá o retorno de torcedores aos estádios nas fases amarela e verde no plano de retomada gradual das atividades econômicas – pelo plano, somente são autorizados eventos desse porte em locais em fase azul.
Além disso, eles explicaram que a presença de público envolve mais do que o imaginado, como deslocamento, policiamento e pessoas vindas de outras cidades, o que poderia aumentar novamente a curva de contágio da Covid-19. A decisão contrária ao pedido da CBF foi tomada de forma unânime pelos especialistas integrantes do Centro de Contingência.
Pela proposta da CBF, os principais times da capital paulista mobilizariam entre 15 mil a 20 mil torcedores por partida, inviabilizando o controle de aglomerações e o distanciamento social em ruas, estabelecimentos comerciais e espaços de alimentação em barracas de vendedores ambulantes no entorno dos estádios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados