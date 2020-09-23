Governo de São Paulo proíbe retorno de público nos estádios

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

Diferentemente do que foi proposto por um estudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira, o Governo de São Paulo vetou o retorno de torcedores nos estádios paulistas no Campeonato Brasileiro e nos jogos da Seleção Brasileira por conta da pandemia do coronavírus.

Ontem (22), o Ministério da Saúde aprovou um documento da CBF que autoriza a entrada de até 30% do público a partir de outubro na Série A do Brasileirão. No entanto, o governador João Dória (PSDB-SP), disse nesta quarta que, avaliando a proposta em conjunto com o Centro de Contingência contra o Coronavírus, isso não será permitido em São Paulo neste momento.

- Nós fizemos uma reunião com o comitê de contingencia ontem (terça) e ele concluiu que o cenário atual da pandemia no Estado de São Paulo não permite a retomada de público em eventos associados a grandes aglomerações como as partidas de futebol de qualquer categoria – disse José Medina, coordenador do órgão, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no início desta tarde.Os responsáveis avaliaram que a região permanece em estado de calamidade pública e, portanto, não haverá o retorno de torcedores aos estádios nas fases amarela e verde no plano de retomada gradual das atividades econômicas – pelo plano, somente são autorizados eventos desse porte em locais em fase azul.

Além disso, eles explicaram que a presença de público envolve mais do que o imaginado, como deslocamento, policiamento e pessoas vindas de outras cidades, o que poderia aumentar novamente a curva de contágio da Covid-19. A decisão contrária ao pedido da CBF foi tomada de forma unânime pelos especialistas integrantes do Centro de Contingência.