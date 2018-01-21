Golpes pelo sonho: capixaba batalha para ir ao Mundial de Muay Thai

"Depois de escalar uma montanha muito alta, descobrimos que há muitas outras montanhas por escalar." A frase, de autoria de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e líder rebelde, ilustra bem o momento atual do lutador capixaba Hiago Fernandes, de 21 anos.

Para nocautear a falta de patrocínio e viabilizar a participação no Campeonato Mundial de Muay Thai, que acontece em março, na Tailândia, o atleta criou um site de financiamento coletivo (crowdfunding), para arrecadar aproximadamente R$ 14 mil e embarcar rumo ao torneio internacional.

Hiago Fernandes durante combate de muay thai Crédito: Acervo Pessoal

Natural de Serra, Hiago realiza toda a preparação, seja física ou técnica, em uma academia de Jacaraípe, onde também atua ensinando os movimentos do da modalidade para crianças e jovens, no qual muitos alunos de comunidades carentes treinam de graça. Com um coração bondoso e um pé afiado para atropelar qualquer adversário durante os torneios que disputa Brasil afora, ele tem grandes ambições na carreira.

A vaga no Mundial veio após Hiago, competidor na categoria até 60kg, vencer, em São Paulo, o Campeonato Brasileiro da modalidade, em agosto.

Foi um momento bastante especial para meu amadurecimento no esporte. Eu enfrentei três oponentes e venci os três combates. O que mais me deu destaque foi ter derrotado o atual campeão do mundo com um nocaute no segundo round. Em outra luta acertei um joelhada bonita e também finalizei meu adversário. Isso mostra que estou crescendo, buscando melhorar a cada dia e que tenho condição de atingir patamares ainda maiores, comentou.

O que chama a atenção é que o lutador possui um talento nato para as artes nobres. Hiago tem um dos mais impressionantes retrospectos de um atleta de muay thai dos últimos tempos no Espírito Santo. O lutador está invicto há dez lutas e traz um cartel com dez vitórias em apenas um ano e seis vezes de carreira. Ele conta que não existe mistério e que tudo depende de treinamento.

Faz pouco tempo que estou no muay thai e mesmo assim já tenho resultados consideráveis. Dizem que tenho talento, mas não acredito nisso. Acho que meu diferencial são os treinos mesmo. Faço atividades todos os dias da semana, sendo trabalhos em três horários diferentes. De manhã eu cuido da técnica, já na parte da tarde e da noite trabalho o físico. Quero me manter firme assim para tentar o título mundial, concluiu o esperançoso Hiago.

Tailândia nos planos

E não é só entre os homens que atletas encontram dificuldades para competir. Campeã brasileira, Tatiane Aguiar, de 25 anos, foi a única capixaba convocada pela Confederação Brasileira de Muay Thai para representar a categoria no Campeonato Mundial, que, assim como no masculino, será realizado em março, na Tailândia. No esporte há quatro anos, a lutadora também não tem recursos para viajar.

Tatiane Aguiar brilhou na disputa do Campeonato Brasileiro e mira Mundial Crédito: Acervo Pessoal