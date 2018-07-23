Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esfaqueado

Goleiro argentino é assassinado em porta de bar e jogador é acusado

Facundo Espíndola tinha 25 anos e foi esfaqueado após se desentender com Nahuel Oviedo

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

O principal suspeito de cometer o crime é o também jogador profissional Nahuel Oviedo, de 28 anos Crédito: Reprodução/YouTube
Uma morte abala o futebol argentino. O goleiro Facundo Espíndola, que tinha 25 anos, foi esfaqueado na porta de um bar em Hurlingham, região metropolitana de Buenos Aires e veio a falecer. O principal suspeito de cometer o crime é o também jogador profissional Nahuel Oviedo, de 28 anos.
Segundo o jornal argentino Olé, a briga teria começado em frente a uma boate, por volta das seis da manhã, e continuou no estacionamento de uma lanchonete fast-food. Os dois trocaram golpes e Espíndola recebeu uma facada. Ele caiu alguns metros à frente e não conseguiu ser reanimado por quem estava próximo.
Oviedo saiu do local onde o crime foi cometido em um Peugeot 308, mas foi detido poucos minutos depois na localidade de Villa Tesei. Ao lado de um cúmplice, ele foi acusado de homicídio simples. O atacante já tem histórico criminal: em 2011, foi condenado pelo roubo de uma casa, e em 2015 foi detido por agredir uma policial.
Espíndola jogou nas categorias de base pelo Chacarita Juniors, pelo Lanús e pelo River Plate, mas se profissionalizou pelo Almagro. Depois, atuou pelo Atletico Uruguay por três anos e atualmente estava sem clube. Oviedo começou a carreira no Huracán e posteriormente passou pelo Sportivo Italiano, pelo chileno San Antonio Unido, pelo San Telmo, pelo Deportes La Serena, pelo Sportivo Barracas, e voltou ao San Telmo, onde está atualmente.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados