Goleadas marcam abertura do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

A primeira rodada do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, disputada na manhã do último sábado (21), na AERT, em Bairro de Fátima, na Serra, foi marcada por goleadas e vitórias dos times favoritos. Tanto no masculino, quanto no feminino, os ataques se impuseram às defesas, deixando em êxtase os torcedores que compareceram ao evento.
As maiores goleadas foram aplicadas no feminino, com o São Pedro registrando impiedosos 8 a 1 sobre a equipe Capixaba, mesmo placar da vitória do CTM, de Anchieta sobre o CTVV, de Vila Velha. No masculino, o Geração fez 9 a 5 na UFES e a UVV registrou 4 a 2 no Bom de Bola, de Aracruz.
ENTRE AS MULHERES
O primeiro jogo na categoria feminino reuniu Rio Branco e Galáticas. Após três bolas chutadas na trave por Bárbara Colodetti, o Brancão furou a forte marcação da equipe rival e fez 1 a 0 com Letícia Villar. Depois forçou o ritmo e venceu por 4 a 0 com gols de Noele, novamente Letícia Villar e Bárbara Colodetti.
Nosso time demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas depois atuamos com aplicação tática, soubemos impor nosso jogo e o placar foi merecido, avaliou o treinador do Rio Branco, Nicolas Bastos.
No segundo jogo, São Pedro foi consistente desde o início da partida. Com banco de reservas privilegiado, impôs ótimo padrão de jogo e fez 8 a 1 sobre o time Capixaba, que lutou muito, mas esbarrou em um adversário inspirado. Marcaram para São Pedro: Silvana (2), Andréia (5) e Je (1). Emanuela descontou.
Sentimos um pouco a estreia. O famoso friozinho na barriga é natural, mas depois nosso time soube superar as adversidades. O grupo todo está de parabéns, mas temos certeza de que precisamos melhorar para chegarmos ao título, avaliou o técnico do São Pedro, João Bernardes.
No terceiro confronto, CTM (Centro de Treinamento Missão), de Anchieta, clube do craque Bruno Xavier, melhor do mundo FIFA em 2013 e 2014, não teve dificuldades para golear a equipe do CTVV, de Vila Velha, por 8 a 1. Marcaram para o CTM as atletas: Tamires (3), Rayane, Mari, Graciele e Emily (2). Para CTVV anotou gol contra Geruza.
Na quarta partida, a equipe do Vila Velhense demonstrou poder de reação para virar uma partida que chegou a estar perdendo por 3 a 0 para o Inter. Sob sol escaldante, a equipe de canela-verde mostrou, sobretudo, garra e garantiu vitória importante por 6 a 4. Marcaram para o clube: Guga (3), Jaysla (2) e Bruna. Para a equipe do Inter fizeram os gols: Jaque, Talita e Fabrícia (2).
Começamos nervosas, fomos dominadas, mas, apesar do calor mostramos determinação e conseguimos superar todas as dificuldades para alcançar a vitória. Estamos de parabéns pelo poder de reação, disse Guga, do Vila Velhense.
ROTEIRO EMOCIONANTE NO MASCULINO
O primeiro jogo do masculino reuniu UVV e Bom de Bola, de Aracruz. A equipe da Universidade de Vila Velha começou melhor e chegou a abrir 3 a 1 no placar. O Bom de Bola buscou o empate com determinação, mas a UVV, aplicada, ampliou para 4 a 2. Caio, da UVV, foi um dos grandes destaques marcando quatro gols. Para a equipe Bom de Bola balançaram as redes: Bravan e Jonathan.
Nosso time está em formação, todos somos trabalhadores e estudantes. Aceitamos jogar, apesar do atraso do Bom de Bola, porque acreditamos no fair play e alcançamos a vitória com muita luta. Vamos em frente, dando um passo de cada vez, destacou Vitor Visa, da UVV.
No segundo confronto, Meninos da Ilha dominou as ações em grande parte do tempo contra o Rio Branco que conseguiu se impor na etapa final e vencer por 4 a 3. Marcaram para o Rio Branco: Dodô (2), Alezyr e Vinícius. Para Meninos da Ilha balançaram as redes: Ralson, Gustavo e Nicolas.
Não fomos muito bem. Sabemos disso. Tem sempre certo nervosismo na estreia. É natural. Mas vamos buscar corrigir os erros e mostrar mais força na segunda rodada, com certeza, avaliou Dodô, do Rio Branco.
No terceiro jogo, a equipe do CTM, de Anchieta, teve difícil confronto contra o tradicional Juventude. Os dois times tiveram várias oportunidades de definir a partida, mas no final, a equipe de Anchieta teve mais eficiência, beneficiado, principalmente, pelo maior entrosamento. Final 2 a 0 para o CTM.
Vencemos, mas o placar não expressa muito bem o que foi o jogo, muito equilibrado. Vamos trabalhar bastante em Anchieta para melhorar em todos os aspectos. Sabemos que podemos oferecer mais, disse Betinho, do CTM, campeão mundial pela Seleção Brasileira, que atua com Bruno Xavier em Anchieta no gerenciamento dos projetos do Centro de Treinamento Missão (CTM).
Na quarta partida, a UFES, conduzida por Estevão e Olavo, dois atletas com ótimos serviços prestados ao beach soccer capixaba, sobretudo nas categorias de base, exigiu muito do Geração que chegou a estar perdendo por 3 a 1.
O jogo se manteve equilibrado até o terceiro período, quando Geração fez prevalecer a melhor qualidade técnica (e variedade) do seu elenco e goleou por 9 a 5. Marcaram para Geração: Jonatan (5), João Vitor (2), Hennos e Juninho Mascote. E para a UFES: Estevão (2) e Olavo (3).
Sentimos o piso um pouco solado da quadra, diferente do piso que treinamos, bem mais fofo. Demoramos a encontrar nosso padrão e sofremos um pouco para impor nosso ritmo. Mas vencemos e seguimos confiantes em boa participação no campeonato, disse João Vitor, do Geração/Doctum.
PRÓXIMA RODADA
No dia 28 deste mês, pela segunda rodada, jogarão na quadra 1, às 8 horas: Rio Branco x UFES (masculino); às 9 horas: Galáticas x CTVV (feminino); às 10 horas: Meninos da Ilha x Geração/Doctum (masculino) e às 11 horas: Rio Branco x CTM (feminino).
Na quadra 2 se enfrentarão, nos mesmos horários: São Pedro x Vila Velhense (feminino); UVV x Juventude (masculino); Capixaba x Inter (feminino) e Bom de Bola, de Aracruz x CTM, de Anchieta (masculino).