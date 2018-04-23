Goleadas marcam abertura do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

A primeira rodada do Campeonato Metropolitano de Beach Soccer, disputada na manhã do último sábado (21), na AERT, em Bairro de Fátima, na Serra, foi marcada por goleadas e vitórias dos times favoritos. Tanto no masculino, quanto no feminino, os ataques se impuseram às defesas, deixando em êxtase os torcedores que compareceram ao evento.

Emoção entre as mulheres Crédito: Pauta Livre

As maiores goleadas foram aplicadas no feminino, com o São Pedro registrando impiedosos 8 a 1 sobre a equipe Capixaba, mesmo placar da vitória do CTM, de Anchieta sobre o CTVV, de Vila Velha. No masculino, o Geração fez 9 a 5 na UFES e a UVV registrou 4 a 2 no Bom de Bola, de Aracruz.

ENTRE AS MULHERES

O primeiro jogo na categoria feminino reuniu Rio Branco e Galáticas. Após três bolas chutadas na trave por Bárbara Colodetti, o Brancão furou a forte marcação da equipe rival e fez 1 a 0 com Letícia Villar. Depois forçou o ritmo e venceu por 4 a 0 com gols de Noele, novamente Letícia Villar e Bárbara Colodetti.

Jogos no feminino foram marcados por grandes jogadas Crédito: Pauta Livre

Nosso time demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas depois atuamos com aplicação tática, soubemos impor nosso jogo e o placar foi merecido, avaliou o treinador do Rio Branco, Nicolas Bastos.

No segundo jogo, São Pedro foi consistente desde o início da partida. Com banco de reservas privilegiado, impôs ótimo padrão de jogo e fez 8 a 1 sobre o time Capixaba, que lutou muito, mas esbarrou em um adversário inspirado. Marcaram para São Pedro: Silvana (2), Andréia (5) e Je (1). Emanuela descontou.

Sentimos um pouco a estreia. O famoso friozinho na barriga é natural, mas depois nosso time soube superar as adversidades. O grupo todo está de parabéns, mas temos certeza de que precisamos melhorar para chegarmos ao título, avaliou o técnico do São Pedro, João Bernardes.

No terceiro confronto, CTM (Centro de Treinamento Missão), de Anchieta, clube do craque Bruno Xavier, melhor do mundo FIFA em 2013 e 2014, não teve dificuldades para golear a equipe do CTVV, de Vila Velha, por 8 a 1. Marcaram para o CTM as atletas: Tamires (3), Rayane, Mari, Graciele e Emily (2). Para CTVV anotou gol contra Geruza.

Jogos entre as meninas foram marcados por belas jogadas Crédito: Pauta Livre

Na quarta partida, a equipe do Vila Velhense demonstrou poder de reação para virar uma partida que chegou a estar perdendo por 3 a 0 para o Inter. Sob sol escaldante, a equipe de canela-verde mostrou, sobretudo, garra e garantiu vitória importante por 6 a 4. Marcaram para o clube: Guga (3), Jaysla (2) e Bruna. Para a equipe do Inter fizeram os gols: Jaque, Talita e Fabrícia (2).

Começamos nervosas, fomos dominadas, mas, apesar do calor mostramos determinação e conseguimos superar todas as dificuldades para alcançar a vitória. Estamos de parabéns pelo poder de reação, disse Guga, do Vila Velhense.

ROTEIRO EMOCIONANTE NO MASCULINO

O primeiro jogo do masculino reuniu UVV e Bom de Bola, de Aracruz. A equipe da Universidade de Vila Velha começou melhor e chegou a abrir 3 a 1 no placar. O Bom de Bola buscou o empate com determinação, mas a UVV, aplicada, ampliou para 4 a 2. Caio, da UVV, foi um dos grandes destaques marcando quatro gols. Para a equipe Bom de Bola balançaram as redes: Bravan e Jonathan.

Metropolitano de futebol de areia Crédito: Pauta Livre

Nosso time está em formação, todos somos trabalhadores e estudantes. Aceitamos jogar, apesar do atraso do Bom de Bola, porque acreditamos no fair play e alcançamos a vitória com muita luta. Vamos em frente, dando um passo de cada vez, destacou Vitor Visa, da UVV.

No segundo confronto, Meninos da Ilha dominou as ações em grande parte do tempo contra o Rio Branco que conseguiu se impor na etapa final e vencer por 4 a 3. Marcaram para o Rio Branco: Dodô (2), Alezyr e Vinícius. Para Meninos da Ilha balançaram as redes: Ralson, Gustavo e Nicolas.

Não fomos muito bem. Sabemos disso. Tem sempre certo nervosismo na estreia. É natural. Mas vamos buscar corrigir os erros e mostrar mais força na segunda rodada, com certeza, avaliou Dodô, do Rio Branco.

No terceiro jogo, a equipe do CTM, de Anchieta, teve difícil confronto contra o tradicional Juventude. Os dois times tiveram várias oportunidades de definir a partida, mas no final, a equipe de Anchieta teve mais eficiência, beneficiado, principalmente, pelo maior entrosamento. Final 2 a 0 para o CTM.

Vencemos, mas o placar não expressa muito bem o que foi o jogo, muito equilibrado. Vamos trabalhar bastante em Anchieta para melhorar em todos os aspectos. Sabemos que podemos oferecer mais, disse Betinho, do CTM, campeão mundial pela Seleção Brasileira, que atua com Bruno Xavier em Anchieta no gerenciamento dos projetos do Centro de Treinamento Missão (CTM).

Na quarta partida, a UFES, conduzida por Estevão e Olavo, dois atletas com ótimos serviços prestados ao beach soccer capixaba, sobretudo nas categorias de base, exigiu muito do Geração que chegou a estar perdendo por 3 a 1.

O jogo se manteve equilibrado até o terceiro período, quando Geração fez prevalecer a melhor qualidade técnica (e variedade) do seu elenco e goleou por 9 a 5. Marcaram para Geração: Jonatan (5), João Vitor (2), Hennos e Juninho Mascote. E para a UFES: Estevão (2) e Olavo (3).

Sentimos o piso um pouco solado da quadra, diferente do piso que treinamos, bem mais fofo. Demoramos a encontrar nosso padrão e sofremos um pouco para impor nosso ritmo. Mas vencemos e seguimos confiantes em boa participação no campeonato, disse João Vitor, do Geração/Doctum.

PRÓXIMA RODADA

No dia 28 deste mês, pela segunda rodada, jogarão na quadra 1, às 8 horas: Rio Branco x UFES (masculino); às 9 horas: Galáticas x CTVV (feminino); às 10 horas: Meninos da Ilha x Geração/Doctum (masculino) e às 11 horas: Rio Branco x CTM (feminino).