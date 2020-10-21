Giro da Itália: Etapa 17 tem vitória da fuga e Almeida permanece na frente

Crédito: Giro da Itália: Em sua primeira grande volta na carreira, João Almeida está fazendo história (AFP

A quarta-feira foi dia da etapa 17 do Giro da Itália, Bassano - Madonna di Campligio (203km) a primeira das três duríssimas provas nesta reta final da competição. As atenções estavam voltadas para o português João Almeida, da Quick-Steps. Lider desde a terceira etapa, ele entrou para o desafio com apenas 17 segundos de vantagem para Wilco Keldemarnn (holandês da Sunweb). Como a fuga abriu frente e venceu a prova com o australiano Ben O'Connor (NTT) , os líderes da classificação geral não atacaram e chegaram no bolo com 5m13s de deficit do líder.

Assim, Almeida, que é considerado um ciclista inferior a Keldermann em provas de montanha, manteve a sua diferença e permanece em primeiro lugar. Agora restam quatro etapas para o fim deste giro. Como uma delas é plana (com todos chegando ano mesmo tempo) e uma contrarrelógio (Almeida é um dos melhores), o português precisará apenas defender-se nas duas de montanha para levar para o seu país um título inédito em grande volta do ciclismo. E um desses desafios será nesta quinta-feira, entre Pinzolo e Laghi di Cancano, de montanha duríssima em 217km já com inicio em subida e vários montes com inclinação acima dos 10%.

O vencedor

Quem ‫ficou no topo do pódio foi o australiano Ben O`Connor, que puxou a fuga, entrou nos quilômetros finais sem nenhum rival em seu encalço e conseguiu a sua primeira vitória em grande volta ciclística. Foi também um alívio para O'Connor, que foi segundo colocado na etapa desta terça-feira e enfim chegou como Top1. Seu tempo foi de 5h50min59s. Em segundo, 31s atrás, chegou o austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain). O belga Thomas de Gendt (Lotto) ficou em terceiro, com deficit de 1m10s.

Classificação Geral