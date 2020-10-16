Giro da Itália: Almeida chega em segundo lugar a amplia vantagem

João Almeida vai ampliando a sua vantagem na liderança do Giro da Itália. Na etapa desta sexta-feira, a de número 13, entre Cervia e Monselice, de 192km de montanha com chegada em plano, o português da Quick-Step se manteve do grupo de líderes, buscou a vitória no sprint final e terminou em segundo lugar, a meia bike do vencedor, o italiano Diego Ulissi (Emirates). Sua vantagem sobre o terceiro colocado Patrick Konrad (Bora) foi de menos de 10cm e todos chegaram com o mesmo tempo: 4h22m18s