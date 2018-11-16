Ginástica garante mais dois ouros ao Espírito Santo nos Jogos Escolares

O Espírito Santo encerrou na última quinta-feira (15) a participação na primeira parte dos Jogos Escolares da Juventude em Natal-RN com mais dois ouros na mala, com as ginastas Geovanna Santos e Lavinya Oliveira. Nesta fase foram disputadas as modalidades de ciclismo, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, e o ES totalizou 16 medalhas, sendo quatro ouros, seis pratas e seis bronzes.

Geovanna e Lavinya, ginastas campeãs nos Jogos Escolares em Natal-RN Crédito: Paulo Senna/Sesport

Geovanna venceu seu segundo ouro na competição através da disputa do aparelho maças. Para completar, ela ainda levou a prata no arco. No dia anterior, Jojô, como carinhosamente também é chamada, já havia subido ao lugar mais alto do pódio na categoria individual juvenil, além de ter ficado na segunda posição na disputa por equipe, ao lado de Vitoria Turial.

"Estou muito feliz com tudo o que aconteceu aqui em Natal. Agora vou seguir a preparação para o Campeonato Brasileiro de conjunto, no mês que vem, em Aracaju, casa da seleção brasileira. Chegarei lá ainda mais motivada", comentou Geovanna, de 16 anos, moradora de Vila Velha e estudante da Escola Estadual Agenor Roris. Nascida em Pinheiros, ela conheceu a ginástica rítmica ainda criança através do projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado.

Já Lavinya, de 13 anos, levou o ouro no infantil da disputa do aparelho maças. Moradora de Viana e aluna da Emef Adamastor Furtado, a ginasta também vinha de medalha no dia anterior: um bronze na categoria individual. Era sua estreia em pódios de Jogos Escolares. Ainda emocionada pela inédita conquista, conseguiu ir ainda mais longe nesta quinta-feira (15), fechando de forma brilhante sua participação em Natal. "Tenho ainda um ano de infantil e espero evoluir cada vez mais. Meu sonho é seguir os passos da Emanuelle Lima (ginasta capixaba), também integrar a Seleção Brasileira e participar dos Jogos Olímpicos", contou a mais nova promessa da modalidade no Espírito Santo.

Além das medalhas na ginástica rítmica, o último dia da primeira parte teve dois bronzes na natação, ambos no infantil, com Tyara Fernandes, nos 200m livre, e Felipe Gonçalves, nos 100m peito. Felipe, aliás, fechou os Jogos Escolares com lugares nas três partes do pódio, um em cada dia de competição: ouro (200m medley), prata (50m peito) e o bronze. "É a primeira vez que consigo fazer isso em alguma competição, sair com as três medalhas. Daqui a duas semanas irei disputar o Campeonato Brasileiro no Álvares Cabral e isso me dará um ânimo extra", avisa o nadador de 14 anos, morador da Serra e aluno do Colégio Americano Batista, de Laranjeiras.