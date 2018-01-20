Geração mostra força no jogo coletivo e vence a Copa Vitória 2018

Num jogo emocionante, digno de uma arena lotada, em que as equipes apresentaram o melhor do futebol de areia capixaba para o público, o Geração/Doctum conquistou o título inédito da Copa Vitória de Futebol de Areia, vencendo o Atlanta/Pega Reta pelo placar de 3 a 1, com gols de Alezyr (2) e Juninho Mascote. O duelo aconteceu na Praia de Camburi, em Vitória.

João Vitor, Peterson e Douglas comemoram o título com seus filhos Crédito: WABS

Quem abriu o placar foi o Geração, com um golaço de falta, marcado pelo atacante Jonathan Gomes, no segundo período, numa cobrança que colocou a bola no ângulo esquerdo do goleiro do Atlanta. No terceiro período, o Atlanta foi à quadra tentando mostrar todo seu poderio de fogo, lançando seus melhores atacantes na partida. Foi quando entrou em ação o goleiro Dudu, que conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do adversário com defesas incríveis e que levantaram a galera.

Mas aos 9 minutos, o Geração mostrou a força do seu jogo coletivo e marcou mais uma vez, numa tabela entre Jonathan e o defensor Juninho Mascote, que saiu limpo na entrada da área e marcou o segundo gol na partida, colocando a equipe em vantagem maior no placar. Mas, com a valentia típica da comunidade de Santo Antônio, o Atlanta conseguiu diminuir o placar para um gol de diferença, faltando apenas 1 minuto para acabar a partida, com um gol do atacante Maguinho, que ainda terminou como melhor jogador da competição.

E no que poderia ser o início da reação do Atlanta, sem se abater, já na reposição de bola, o Geração/Doctum deu números finais à partida, com um golaço marcado pelo atacante Alezyr que, com um chute certeiro, mostrou porque é uma realidade no futebol de areia brasileiro, terminando a competição como artilheiro isolado do torneio, com 6 gols marcados. Para o treinador do Geração, o professor Carlos Henque, o título coroa um trabalho de duas décadas.

"O Geração tem uma história linda, na base, no adulto, no feminino e no masculino, que justamente este ano completa 20 anos! Ninguém nasce grande, e a nossa trajetória está sendo construída junto com a modalidade, que tem 24 anos de formatação. Apesar das muitas conquistas, ainda não tínhamos feito uma final masculina da Primeira Divisão da Copa Vitória, que é uma das mais concorridas e tradicionais do Brasil. E, na primeira oportunidade que tivemos, conquistamos o título. Representa muito pra cada um de nós, e todos que estiveram aqui desde o começo, ver na arquibancada pessoas que tiveram suas histórias atreladas ao projeto, cresceram vibrando e torcendo por nós. Não tem preço viver isto", disse o comandante.

Para Jonathan, autor de um dos gols mais bonitos da competição, é hora de manter o ritmo e tentar crescer na modalidade. "Estamos com um bom elenco e um bom ritmo de jogo. Quando recebi o convite para vir para o Geração, vim sabendo que seria cobrado pra dar meu melhor. E estou feliz de estar aqui e poder vencer com esta galera que é sensacional", disse o atacante que já foi campeão italiano pela Lazio.

E para o goleiro Eduardo Bernabé, que conquistou o bicampeonato da competição e também o título de melhor goleiro do torneio, vencer pelo Geração tem outro sabor. "Ano passado, neste mesmo período, estávamos levantando taça com o Roma/Superação, que era uma versão do Geração, numa equipe formada por professores e ex-alunos do Geração. Esse ano, atuando efetivamente pelo Geração, conquistamos novamente o título. Esta é minha equipe, aqui fui criado, aqui tenho meus amigos, minha família. Então não tem preço atuar e viver cada conquista dessa, seja dentro ou fora de quadra", disse o goleiro, que também levou pela segunda vez consecutiva o prêmio de melhor goleiro da competição.

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