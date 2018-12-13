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Futebol de areia

Geração e Craques da Praia vencem e ficam bem na Vitória Beach Soccer Cup

Quarta e última rodada da primeira fase acontece na noite desta quinta-feira (13), no Tancredão

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 19:39
A terceira rodada do Vitória Beach Soccer Cup realizada na noite desta quarta-feira (12), no Tancredão, em Vitória.  O Craques da Praia, derrotado na estreia, se recuperou ao vencer o São Pedro, que com a derrota deu adeus às possibilidades de chegar à final. Já o Geração/Doctum venceu outra na competição.
O geração superou o Esquina por 3 a 2 e o capitão João Vitor foi o destaque, com 2 gols Crédito: Léo Silveira/Divulgação
Craques da Praia x São Pedro
O primeiro confronto foi entre Craques da Praia, a equipe mais jovem do torneio, e São Pedro. Apesar do início bastante disputado, quem se deu melhor foram os garotos da Praia, que marcaram com Roniel (2), Jhonathan e Erick Lyrio. O gol do São Pedro saiu dos pés de Leo Brasserose. Placar final: 4 a 1 Craques da Praia.
Esquina x Geração/Doctum
Na outra partida da noite, o Esquina mostrou porque é uma das mais tradicionais equipes de futebol de areia do Estado e encarou de frente o atual campeão, o Geração/Doctum. Quem abriu o placar para o Esquina foi Paulo Ricardo, que viu sua equipe sofrer o empate com um gol contra. Já pelo lado do Geração/Doctum, João Vitor, capitão da equipe, guardou os dois gols que garantiram a terceira vitória consecutiva da equipe na competição. Final: Geração/Doctum 3 x 2 Esquina Beach Soccer.
A quarta rodada do Vitória Beach Soccer Cup acontece nesta quinta-feira (13). O invicto River/PSNE enfrenta o Craques da Praia para manter a invencibilidade e chegar mais perto de ser um dos finalistas. Já o Esquina BS tem pela frente a equipe do São Pedro, que já não tem mais chances de chegar à final. O primeiro jogo começa às 19h45, no Complexo Esportivo Tancredão, em Vitória.
 

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