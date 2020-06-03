Garantido em Tóquio, Álvaro Filho revela ter vencido o coronavírus

Mais um esportista nacional entrou para as estatísticas do coronavírus no Brasil. Álvaro Filho, parceiro do campeão olímpico Alison no vôlei de praia, revelou o diagnóstico positivo para COVID-19, no mês passado. Já garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o primeiro da carreira, o atleta paraibano contou já estar curado, além de ter doado o plasma de seu sangue para pesquisas.
- Pouca gente sabe, mas eu contraí o coronavírus, mesmo respeitando o isolamento social. Mas eu estou bem. Já faz mais de 30 dias que estou bem. Estou passando aqui pra deixar uma coisa bem bacana: a primeira é que o hemocentro está com o banco de sangue bem baixo e a demanda é grande. A segunda é para quem já contraiu o coronavírus e está curado. Você também pode ajudar a curar o vírus. A UFPB (Universidade Federal da Paraíba), junto com o Hemocentro, está recebendo o plasma sanguíneo dessas pessoas para ajudar no combate da COVID-19 - disse Álvaro, em postagem no Instagram.
Segundo ele, a ideia da doação surgiu após ler mensagens de amigos nas redes sociais. Álvaro está em João Pessoa, enquanto Alison segue em Vitória, no Espírito Santo, enquanto os treinos do time não são retomados.E MAIS:Campo Olímpico de Golfe disputa prêmio de melhor do mundoSkatista britânica de 11 anos sofre queda feia ao tentar manobraFórmula 1 mira calendário de até 18 corridas e espera receber fãs E MAIS: