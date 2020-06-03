Garantido em Tóquio, Álvaro Filho revela ter vencido o coronavírus

Mais um esportista nacional entrou para as estatísticas do coronavírus no Brasil. Álvaro Filho, parceiro do campeão olímpico Alison no vôlei de praia, revelou o diagnóstico positivo para COVID-19, no mês passado. Já garantido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o primeiro da carreira, o atleta paraibano contou já estar curado, além de ter doado o plasma de seu sangue para pesquisas.

- Pouca gente sabe, mas eu contraí o coronavírus, mesmo respeitando o isolamento social. Mas eu estou bem. Já faz mais de 30 dias que estou bem. Estou passando aqui pra deixar uma coisa bem bacana: a primeira é que o hemocentro está com o banco de sangue bem baixo e a demanda é grande. A segunda é para quem já contraiu o coronavírus e está curado. Você também pode ajudar a curar o vírus. A UFPB (Universidade Federal da Paraíba), junto com o Hemocentro, está recebendo o plasma sanguíneo dessas pessoas para ajudar no combate da COVID-19 - disse Álvaro, em postagem no Instagram.