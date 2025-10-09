Home
Gabriel Medina faz a festa de fãs capixabas com tarde de autógrafos em Vitória

O tricampeão mundial esteve no Espírito Santo e relembrou quando surfou em Vila Velha quando tinha 13 anos

O tricampeão mundial esteve no Espírito Santo e relembrou quando surfou em Vila Velha quando tinha 13 anos

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:13

O tricampeão mundial e medalhista de bronze de surfe em Paris-2024, Gabriel Medina esteve presente em Vitória, na tarde desta quinta-feira (9). O evento reuniu fãs e admiradores do atleta para uma sessão de autógrafos e ação com patrocinadores no Brizz, gastrobar localizado na Enseada do Suá, onde o surfista relembrou quando surfou no Espírito Santo.

"Já surfei aqui sim. Foi lá em Vila Velha, quando eu tinha uns 13 anos"

Gabriel Medina

Tricampeão mundial de surfe
Gabriel Medina em tarde de autógrafos, em Vitória
Gabriel Medina em tarde de autógrafos, em Vitória Crédito: Camila Müller/A Gazeta

A ação, promovida pela Cabana, uma loja de surfe de Jardim Camburi, reuniu mais de 150 pessoas que puderam levar pranchas, lycras, camisas e outros itens para serem autografados por Medina, que tirou fotos, conversou e distribuiu sorrisos para fãs de todas as idades.

Uma das participantes que desfrutou ao máximo da presença do ídolo na capital capixaba foi Karyne Grecco Donna, que levou um caderno, pôster e até um porta-retrato para o surfista assinar.

"Trouxe esse caderno dele, esse pôster que eles deram hoje, uma capinha para ter de recordação, e esse porta-retrato aqui é de um amigo meu que pediu para trazer para ele poder assinar. Comecei a surfar tem um ano, mais ou menos, mas eu acompanho surfe há muitos anos, é uma paixão, e eu sou muito fã dele. Acho que a ficha ainda não caiu, vai cair aos poucos... Eu ganhei o sorteio da Cabana e tive o prazer de viver essa experiência, então foi incrível", disse a fã emocionada.

Gabriel Medina em tarde de autógrafos, em Vitória

Gabriel Medina em tarde de autógrafos, em Vitória

