Gabriel Castelan conquista a 1ª etapa do Capixaba de Bodyboard 2024

Bicampeão estadual faturou o título após derrotar Leonardo Costa na final da categoria Pro Open, disputada neste domingo (5) em Vila Velha

Gabriel Castelan sai na frente na corrida pelo título estadual. (Rafael Silva/Febbees/Divulgação)

As conhecidas e desafiadoras ondas do Coral do Meio, em Vila Velha, foram o palco das primeiras disputas pelo título de campeão estadual de bodyboard 2024. Gabriel Castelan levou o título da etapa ao vencer Leonardo Costa na grande final da categoria Pro Open, neste domingo (5).

A categoria foi decidida por dois profissionais experientes, com vitórias e títulos nacionais. Nesta etapa, o tricampeão brasileiro Leo Costa retornou às disputas e veio desde a primeira fase chegando até a bateria final, onde Castelan se sobressaiu, pegando suas dez ondas permitidas, e as duas melhores na parte final da bateria, somando 11,35 pontos.

A competição foi marcada por algumas surpresas, que começaram logo na primeira bateria do dia. O atual campeão Lucas Nogueira não conseguiu avançar para a semifinal da competição, após perder a disputa para Lucio Santana, do Rio de Janeiro.

Outras categorias

Na categoria Sub-18, Miguel Bedran enfim venceu seu primeiro campeonato, em uma categoria acima da sua. Ele é uma das promessas para o futuro do bodyboard no Espírito Santo e no Brasil.

Na Sub-16, Gabriel Ramalhete pegou sua melhor onda logo no começo e garantiu um 6,5. E ainda somou um 5,85, e com um total de 12,35 venceu por pouco Giliardson Costa, de Povoação, em Linhares, que somou 11 pontos nas suas duas melhores.

Elwes Vieira, que já havia conquistado a categoria Legend no sábado (4), mostrou estar bem condicionado física e tecnicamente para vencer também na Master. Vieira pegou apenas quatro ondas na final e a diferença de apenas 0,1 pontos o colocou a frente de Léo Moreira: 11,6 x 11,5, decidida num detalhe que ficou a critério dos cinco juízes.

Na categoria Iniciantes, Lucas Schwartz, mesmo tendo a maior média da bateria, com um 6,5, não superou Matheus Rodrigues, que somou 10,75 e venceu seu primeiro campeonato. Na PCD Luan Alves, atual campeão brasileiro da modalidade, fez uma ótima escolha de ondas e garantiu mais uma vitória na sua brilhante carreira.

Na Categoria Open Masculina, Morony Chaves travou até os minutos finais uma disputa direta pela vitória contra o João Paulo, do bairro Boa Vista, em Vila Velha. Chaves colocou na soma ondas de 6,5 e 4,75, o suficiente para ficar 0,35 pontos a frente de João e sair líder do ranking na disputa do título estadual de 2024.

