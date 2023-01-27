Futebol, altinha, karatê e dança agitam Arena de Verão da Serra

Depois é a vez da aula de ritbox, das 12h às 13h, com um treino ritmado e diferente, que proporciona muita queima de calorias através da combinação de exercícios e dança.

Já no domingo (29), o Torneio de Altinha abre a programação, das 9h às 12h. Depois, haverá mais aulas de ritbox, das 12h às 13h. E, para fechar o final de semana com chave de ouro, acontece o Torneio de Karatê Beach, das 15h às 18h.