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Diversão

Futebol, altinha, karatê e dança agitam Arena de Verão da Serra

Além de acompanhar disputas esportivas, quem for à arena, em Jacaraípe, no sábado (28) e domingo (29), poderá fazer aulas de ritbox, que une exercícios físicos ao ritmo de músicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2023 às 16:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 16:49

Público participa de atividade na Arena de Verão Serra 2023, em Jacaraípe
Público participa de atividade na Arena de Verão Serra 2023, em Jacaraípe Crédito: Arthur Louzada/Divulgação
Após dois finais de semana agitados, a programação da Arena de Verão Serra 2023 continua neste fim de semana. A estrutura, montada no campinho da Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, tem entrada gratuita e conta com diversas atrações esportivas.
A partir de sábado (28), quem estiver lá vai poder acompanhar o Desafio das Comunidades, com o Torneio de Beach Soccer, das 8h30 às 12h, com a participação de oito equipes da Grande Jacaraípe.
Depois é a vez da aula de ritbox, das 12h às 13h, com um treino ritmado e diferente, que proporciona muita queima de calorias através da combinação de exercícios e dança.
Já no domingo (29), o Torneio de Altinha abre a programação, das 9h às 12h. Depois, haverá mais aulas de ritbox, das 12h às 13h. E, para fechar o final de semana com chave de ouro, acontece o Torneio de Karatê Beach, das 15h às 18h.

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