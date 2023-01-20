Arena de Verão na Serra com muita dança, provas do BBB e esportes

Arena de Verão conta com atrações para todos os públicos e terá muita dança, provas de BBB e esportes Crédito: Arthur Louzada

Entre as diversas atrações da Arena, o ‘Desafio Misto de Vôlei 4x4’ é um dos pontos altos do evento, com a participação de gigantes do esporte, ‘clínicas’ de ensino de vôlei para crianças e uma ação promocional do Big Brother Brasil 23.

No sábado (21), a programação começa cedinho, a partir das 8 horas. Já às 10h, atletas premiados disputam o ‘Desafio Misto de Vôlei 4x4’. Nomes como Fábio Luiz, Luciano, Ben Hur e João Vitor entram em quadra para a disputa contra Fernando, David, Heder, Karen e Guilherme.

Já no domingo (22), a principal atração é a ‘Clínica de Vôlei’, onde as crianças da região poderão aprender a prática do esporte como medalhista olímpico Fábio Luiz.

Além das atrações esportivas, a Arena Verão 2023 conta ainda com um aulão especial de dança, que promete não deixar ninguém parado nas areias de Jacaraípe.

Brindes e provas do BBB 23

A TV Gazeta leva diversão e entretenimento para a Arena de Verão, com a simulação de uma “Prova do Líder” e também com a distribuição de brindes exclusivos do reality show com maior audiência da televisão brasileira. A ação do BBB 23 acontece de 8h às 13h.