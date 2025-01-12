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Lesão grave

Fora do Mundial de 2025, Medina disputou 100 etapas seguidas em 10 anos

O surfista sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo na última quinta-feira (9), em Maresias, São Paulo. No sábado (11), ele foi operado no Hospital Albert Einstein
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2025 às 11:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 11:02

 Gabriel Medina está fora da temporada 2025 do Circuito Mundial devido a uma lesão. Apesar do contratempo, o tricampeão mundial e medalhista olímpico tem um histórico físico impressionante, marcado por resiliência e consistência, raramente interrompido por lesões ao longo de sua carreira.
Gabriel Medina perde e vai disputar o bronze
Medina se lesionou durante um trino no litoral de Maresias e perderá a temporada do Circuito Mundial Crédito: Jonne Roriz/COB
Gabriel Medina sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo na última quinta-feira (9), em Maresias, São Paulo. No sábado (11), ele foi operado no Hospital Albert Einstein, com previsão para retornar aos treinos entre quatro e seis meses, com a volta às competições estimada entre seis e oito meses.
Medina disputou sua primeira etapa do Circuito Mundial como convidado em 2010 e, a partir de 2011, ingressou na elite do surfe, onde competiu de forma ininterrupta por 10 anos. Entre 2011 e 2021, Gabriel participou de todas as etapas, incluindo o WSL Finals do último ano citado, totalizando 100 campeonatos consecutivos do CT - vale lembrar que 2020 não houve competição por conta da pandemia.
O ano de 2022 marcou suas primeiras ausências no tour, mas não exclusivamente por lesão física. Gabriel optou por se afastar dos cinco primeiros campeonatos para cuidar de sua saúde mental. Quando retornou, mostrou sua força com dois terceiros lugares consecutivos, mas uma lesão no joelho esquerdo em Saquarema o tirou das etapas de J-Bay, na África do Sul, e Teahupoo, no Taiti, encerrando precocemente sua temporada.
Nos anos seguintes, Medina voltou a mostrar sua consistência. Entre 2023 e 2024, o brasileiro competiu em mais 19 etapas do CT, consolidando ainda mais sua trajetória. Ainda em 2024, ele ainda participou do ISA Games, em Porto Rico, que lhe garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, além de ter disputado a própria Olimpíada, assim como em 2021, em Tóquio.

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