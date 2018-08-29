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Natação

Fôlego de garoto: João Gomes Júnior quer fechar ano perfeito no Mundial

Aos 32 anos, capixaba integra a seleção brasileira que vai para o Mundial de Piscinas Curtas, em dezembro, na China

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 15:27
João Gomes Júnior com a medalha de prata no José Finkel Crédito: Reprodução/Instagram
Ele mantém um fôlego de garoto e tem orgulho de mostrar que os trintões podem, sim, se manter em altíssimo nível no esporte a cada ano que passa. Aos 32 anos, João Gomes Júnior acaba de conquistar uma medalha de prata nos 100m peito no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o Troféu José Finkel, em São Paulo. De quebra, ainda vai integrar a seleção que vai representar o Brasil no Mundial de Piscinas Curtas, que acontece em dezembro, em Hangzhou, na China.
Lá do outro lado do mundo, o atleta vai disputar os 50m e 100m peito e busca o seu primeiro ouro individual na competição. Isso porque no Mundial de Piscina Curta de 2014, em Doha, ele subiu ao lugar mais alto do pódio três vezes, mas todas em revezamentos. Por isso, nada melhor do que um ano perfeito para deixar o otimismo lá em cima.
João Gomes Júnior em ação no José Finkel Crédito: Satiro Sodrá/SSPress
Para um ano tão bom, ganhar uma medalha no Mundial seria perfeito. Teremos duas semanas de descanso para dar uma quebrada no ritmo. Desde junho estamos competindo na Europa, aí voltamos para o Brasil, depois para o Japão Foi bem cansativo, mas de muitas conquistas, relatou João, que defende o Pinheiros.
E não é só o capixaba que puxa a fila da galera da geração 1980 na delegação brasileira para o Mundial. Um exemplo: Nicholas Santos tem 38 e Felipe Lima tem 33. Vergonha da idade? Pelo contrário, orgulho e experiência de sobra de uma equipe que vai forte para as piscinas da China.
A média de idade subiu bastante para essa competição. A Manuella (Lyrio) é da década de 80, a Daiene (Dias) também. Isso serve como motivação, muitas pessoas de 30 anos se acham velhas para o alto rendimento. Estamos aí para mostrar a longevidade do esporte.
Daiene Dias conquistou três medalhas no José Finkel Crédito: Satiro Sodré/SSPress/CBDA
Além de João, Daiene Dias também vai representar o Espírito Santo e o Brasil no Mundial. No José Finkel, a capixaba foi medalha de ouro nos 50m e 100m borboleta, além de prata no revezamento 4x100 medley.
Fico feliz de mais uma vez participar de uma grande competição com a Daiene. Desde que ela começou a gente vem nadando junto, praticamente nas mesmas competições. Então é muito bom podermos representar o Espírito Santo nesse Mundial, finalizou João.
Veja os atletas que conquistaram índice para o Mundial de Hangzhou
Vinicius Lanza  Minas Tênis Clube  100m, 200m medley e 200m borboleta
Caio Pumputis  Pinheiros  100m, 200m medley e 200m peito
Luiz Altamir Lopes Melo  Pinheiros  200m borboleta e 200m livre
Etiene Medeiros  SESI/SP  50m costas
Guilherme Guido  Pinheiros  50m e 100m costas
Felipe Lima  Minas Tênis Clube 50m peito
Larissa Oliveira  Pinheiros  100m livre
Nicholas Santos  Unisanta  50m borboleta
Breno Correia  Pinheiros  200m livre
Cesar Cielo  Pinheiros  50m livre
Matheus Santana  Pinheiros  50m livre
Índice técnico
João Gomes Júnior  Pinheiros  100m peito
Guilherme Basseto  Pinheiros  100m costas
Manuella Lyrio  Pinheiros  200m livre
Fernando Scheffer  Minas Tênis Clube  400m livre
Daiene Dias  Flamengo  100m borboleta
Guilherme Costa  Pinheiros  1500m livre
Marcelo Chierighini  Pinheiros  100m livre
Leonardo Santos  Pinheiros  400m medley
Brandonn Almeida  Corinthians  400m medley

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