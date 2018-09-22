Foco no ouro: capixabas confiantes com o Va'a Pro Brasil em Vitória

Sincronismo e harmonia. Dentro e fora dágua. É com esse lema que o Vitória Vaa vai entrar no mar neste sábado (22), pela etapa capixaba do Vaa Pro Brasil, o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana OC6. A competição, que vai reunir a elite brasileira da modalidade, acontece a partir das 8 horas, na Curva da Jurema, em Vitória.

A equipe feminina do Vitória Va'a, de canoa havaiana Crédito: Marcelo Prest

Na primeira etapa, em Niterói, as meninas do Vitória Vaa foram campeãs na categoria Open Clube Feminino e ficaram em segundo lugar geral. Por isso, precisam e devem vencer em casa para garantir o passaporte para o Mundial da Austrália, que acontece no ano que vem. E incentivo não vai faltar. A atleta e empresária Mariana Rodrigues completa 42 anos justamente no sábado e já sonha com o presente.

Meu presente vai ser o pódio e a vaga para o Mundial (risos). Uma das vantagens é que a gente vai remar em casa. Conhecemos o mar, a correnteza, o vento predominante, onde a onda quebra. Claro que a previsão do tempo influencia muito. A ondulação deve estar forte e ventando muito, o que vai dificultar para todo mundo, mas o caminho a gente sabe, disse Mariana, que espera que os concorrentes saiam encantados com a sua capital.

Coincidentemente, a capitã Dani Miranda faz aniversário nesta sexta. Aos 41 anos, ela se desdobra para treinar e ainda cuidar das filhas gêmeas, de quase dois anos. Um esforço que vale a pena e dá resultados. Tem que gostar muito, porque acordar para treinar às 4h, 5h da manhã não é fácil. Mas conheci meu marido aqui na canoa havaiana e isso é nossa vida.

Cerca de 500 participantes devem estar no Vaa Pro Brasil, que terá vista privilegiada para cartões postais do Espírito Santo, como o Convento da Penha, a Terceira Ponte e o Morro do Moreno. Além do campeões se garantirem no Mundial, os três primeiros colocados vão ao Sul-Americano, em novembro, em Cabo Frio.

Vaa Pro Brasil - Etapa Vitória

Data: sábado (22)

Horário: a partir das 8 horas

Local: Praia da Curva da Jurema, em Vitória