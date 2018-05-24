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Disputa

Finais dos Jogos Universitários rolam neste sábado

Serão definidos os vencedores nas modalidades handebol, futsal, basquete e vôlei de quadra.

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:53
Campeão do handebol masculino será conhecido neste sábado (26) Crédito: Thiago Guimaraes/Divulgação
Após um mês de competições, o 48° Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes) chega ao fim no próximo sábado (26), quando serão definidos os vencedores nas modalidades handebol, futsal, basquete e vôlei de quadra. As disputas têm início às 12h, com enfrentamento entre Doctum e UVV, pelo handebol feminino. As partidas acontecem nos ginásios da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória.
Após o jogo entre Doctum e UVV, é a vez das equipes masculinas de handebol entrarem em quadra. A partida, entre UFES e Fabra, está marcada para às 13h30. Ambos os jogos acontecem no Ginásio Paulo Pimenta, onde também serão realizadas as disputas do futsal.
A partir das 15 horas, Doctum e Pitágoras brigam pela vitória no futsal feminino. Em seguida, às 16h30, acontece a final na categoria masculina, entre UCL e Multivix.
No Ginásio Audifax Barreto, por sua vez, serão realizadas as finais do basquete e vôlei de quadra. As equipes do basquete jogam às 12h30, no masculino, com UVV x UFES. A partir das 14h é a vez do vôlei de quadra, com jogo entre Fabra e Doctum, que fazem a dobradinha no feminino e masculino.
As equipes vencedoras serão selecionadas para representar o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecem em Maringá, no Paraná, entre os dias 4 e 11 de novembro. Os Junes são realizados pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (FUEC) e contam com o apoio da Sesport. A entrada é gratuita.

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